Da BuffHouse un’esperienza di gusto e convivialità firmata Lusini

Immerso tra le vie del vibrante quartiere turistico della Marina, nel centro storico di Cagliari, “BuffHouse Wine Therapy & Bistrot” nasce nella primavera del 2018 dall’esigenza e dalla determinazione di dare forma a percorsi di valorizzazione dell’enogastronomia locale, dando vita ad un luogo dove l’arte della tradizione abbraccia l’intraprendenza della creatività. Lo stesso nome BuffHouse deriva dal sardo “buffai” (bere), che unito all’inglese “house” (casa) crea un simpatico gioco di parole e diventa “la casa dove si beve insieme”. BuffHouse non è quindi solamente un invito al buon bere, ma è soprattutto la riscoperta di un momento e un contesto preciso: la condivisione!

Nei piatti si assaporano genuinità, freschezza e originalità

L’offerta gastronomica si compone di taglieri realizzati in sughero sardo sui quali vengono servite le migliori selezioni di salumi e formaggi del territorio e alcune tra le migliori eccellenze della cucina regionale come i culurgiones o le mini seadas. Il menu è composto piatti semplici, in cui si assaporano genuinità, freschezza e originalità, elaborati con la massima cura e precisione ed un pizzico di sana creatività.

Tagliere in sughero sardo

Menzione speciale per i dessert, tutti preparati in casa con un occhio di riguardo alla stagionalità e alla tradizione. La cheesecake “Pardula” e le seadas al cioccolato servite con gelato e miele riassumono appieno la filosofia del locale, per un’esperienza di gusto della tradizione che si contamina di modernità e creatività.

La carta dei vini, in continua evoluzione e fermento, mira ad esprimere il territorio e rappresentare le sue peculiarità enologiche attraverso tutte le sue denominazioni di origine, con interesse continuo e costante verso i nuovi e spesso anche molto piccoli produttori che si affacciano nel mercato.

Lusini porta sulla tavola innovazione e colore

È il 2021 quando Francesco, proprietario di BuffHouse, incontra Lusini e da questo rapporto si sviluppa una collaborazione che rinnova la presentazione delle pietanze di BuffHouse dove, accanto ai classici taglieri in sughero della tradizione, si accostano i piatti in Stoneware della collezione Palana e le ciotole Imagine per le insalate.

Piatto della collezione Palana

L’innnovazione e il colore portati sulla tavola da queste due collezioni si accosta alla classicità dei piatti Minuetto e al gusto orientale della collezione Aranda, vero e proprio protagonista della scena sui tavoli del bistrot cagliaritano.

La continua ricerca della qualità

BuffHouse rappresenta una vera e propria innovazione all’interno della frenetica movida del capoluogo sardo: una realtà premiata dalla continua ricerca di materie prime di qualità, di vini provenienti da cantine ricercate e insolite, nonché dalla convivialità del luogo che riesce sempre ad offrire al cliente un’esperienza accogliente e speciale.

La collaborazione con Lusini suggella il grande lavoro svolto negli ultimi anni da Francesco, alla continua ricerca della qualità anche nella presentazione delle proprie creazioni culinarie, messe in risalto dalle porcellane Lusini, che coniugano il massimo della qualità con la contemporaneità delle forme e dei colori.

Ciotola Imagine

La partnership è anche simbolo dell’attenzione riposta da Lusini per la Sardegna, da sempre al centro del suo business, grazie all’ottimo servizio logistico che da sempre l’azienda è in grado di offrire in ogni zona d’Italia, anche sull’isola.

Lusini

via del Macello 57/A - 39100 Bolzano

Tel 0471 1775260