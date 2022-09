Estetica, sicurezza, sostenibilità: i cardini del food packaging monouso

Il packaging rappresenta sempre di più un elemento fondamentale per conquistare e stupire i propri clienti. La cura dei dettagli è spesso alla base del successo delle strutture ricettive e di ristorazione, che sono alla ricerca di soluzioni adatte alle diverse esigenze per un servizio impeccabile. Affidabilità, competenza, preparazione ed esperienza sono nel dna di Ros Forniture Alberghiere, azienda attiva dal 1984 nella ricerca di articoli e attrezzature per alberghi, bar e ristoranti.

Da quasi 40 anni opera al fianco dei professionisti, in modo da offrire i migliori articoli e attrezzature per accogliere e servire i clienti. Il food packaging per locali, ristoranti e alberghi è particolarmente utilizzato non solo per il take-away, ma anche in occasione di manifestazioni e street food.

Oggi operatori e utenti finali prestano particolare attenzione a recipienti e scatole, che vengono studiati con grande attenzione per accogliere ricette e preparazioni culinarie. Non è certamente secondario l’aspetto legato alla sicurezza degli alimenti. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha contribuito a introdurre tutti gli accorgimenti necessari per garantire le migliori procedure nello stoccaggio, nel confezionamento e nel trasporto dei prodotti.

«Anche nel settore del packaging abbiamo messo in campo tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze dei materiali, in modo da selezionare i migliori partner sul mercato», afferma Michele Pezzotta, sales manager di Ros Forniture Alberghiere. «Da sempre supportiamo i nostri clienti con le soluzioni più interessanti per produrre, stoccare, trasportare e consegnare piatti e alimenti».

Michele Pezzotta

Sicurezza e qualità alimentare rappresentano dunque un connubio vincente e uno degli aspetti più critici è rappresentato proprio dalla necessità di recapitare i piatti ordinati nelle condizioni migliori, utilizzando contenitori all’altezza della situazione. Il primo impatto è chiaramente quello visivo e, prima di poter assaggiare un piatto da asporto, è inevitabile soffermarsi sull’aspetto estetico del contenitore, oltre che del contenuto.

Ros mette il cliente al centro

Ros è un’azienda all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, nel comparto delle forniture selezionate per hotellerie, ristorazione e catering, grazie ad una squadra affiatata. «Da più di 38 anni selezioniamo fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e nel tempo abbiamo composto un catalogo con oltre 15mila referenze», sottolinea Michele Pezzotta. «Ros ascolta i clienti, in modo da crescere insieme a loro e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi».

Per maggiori dettagli sui prodotti distribuiti da Ros si può visitare il quartier generale a Zanica, in provincia di Bergamo, o il nuovo showroom a Milano (su appuntamento) in via Privata Gaspare Bugatti 13, laterale di via Tortona.

I clienti hanno inoltre la possibilità di prendere visione degli oltre mille metri quadrati di esposizione tramite un virtual reality tour, che permette di entrare in azienda comodamente da remoto, tramite il sito ros.bergamo.it. In questo modo si può scoprire l’intero showroom, percorrendo le corsie e soffermandosi su ogni singolo dettaglio di ogni oggetto presente. Le proposte vanno dalla cucina al bar, dal catering alla mise en place, dal delivery all’hotellerie, dalla pizzeria alla sanificazione.

Sempre dal portale dell’azienda si può scaricare il catalogo relativo alla gamma di prodotti monouso. Ros Forniture Alberghiere vanta un assortimento plurimarca in grado di adattarsi ad ogni esigenza delle attività alberghiere e dei pubblici esercizi, offrendo prodotti pratici, professionali ed eleganti. Dalla prima colazione alla cena, nello spazio espositivo fisico o virtuale si possono trovare tutte le referenze che fanno al caso del singolo imprenditore, senza trascurare la tematica della sostenibilità e della lotta agli sprechi.

Ros Forniture Alberghiere

via Don Lorenzo Milani 1 - 24050 Zanica (Bg)

Tel 035 670299