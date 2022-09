Faccohotel, piatti e porcellane di qualità per la ristorazione professionale

Praticità, robustezza e stile: il settore Horeca richiede attrezzature e macchinari che rispondano principalmente a questi tre criteri. Se aggiungiamo la garanzia di prodotti made in Italy, certificati e duraturi, Faccohotel è il fornitore ideale per la vostra attività. Azienda padovana consolidata e apprezzata, opera da più di 50 anni nel settore delle forniture per la ristorazione professionale, l’hotellerie, le comunità (scuole, asili, mense), le pizzerie e il catering.

Factory Rustical Chic

Nel suo rinnovato store online, trovate migliaia di articoli per ristoranti, hotel, bar, pasticcerie, pizzerie, macellerie, panifici. E nella sezione Outlet, prezzi particolarmente vantaggiosi! Bicchieri, piatti, pentole, posate, arredo inox, contenitori, teglie, prodotti per l’igiene, la pulizia e la disinfezione, abbigliamento e calzature e un vasto assortimento di articoli per l’asporto e contenitori monouso: trovate tutto inserito dettagliatamente nelle categorie di appartenenza, con le relative descrizioni, il prezzo, la disponibilità.

E per facilitarvi nella ricerca, il sito presenta anche le sezioni “Novità a prezzo speciale”, “Outlet” e “Prodotti più venduti”. Sezioni in continuo aggiornamento dove trovare le ultime novità, gli articoli in super sconto e una bella vetrina con le preferenze degli utenti.

Prestigio made in Italy nelle porcellane da tavola

La stragrande maggioranza dei prodotti Faccohotel è made in Italy, ma l’azienda dispone anche di svariati articoli di marchi esteri molto ricercati e richiesti, dalle ottime qualità e con prezzi competitivi. Tra i prodotti top di Faccohotel ci sono senza dubbio le porcellane da tavola, in particolare piatti, pirofile, tazze, antipastiere, ciotole. Uno dei brand italiani che l’azienda tratta da sempre, è Tognana.

Jap

Con le sue linee classiche e intramontabili come Vecchio Vienna, Acapulco e Opera e le nuove linee Jap, Vulcania Veggie e Factory Rustical Chic, Tognana si conferma una delle scelte preferite dagli operatori del settore, per la sua garanzia di durata, robustezza ed eleganza in tavola. Meritano di essere citate anche le nuove linee Wood in melamina (vassoi, taglieri e tavolette) e le linee di vassoi Vietri, Narciso e Deruta, sempre in melamina, decorati con gusto ed eleganza con tecnica a stampa.

Vecchio Vienna

Lo showroom di Faccohotel si trova a Busiago di Campo San Martino, in provincia di Padova, ed è aperto anche il sabato mattina. Per i vostri acquisti online, visitate il sito www.faccohotel.com e in pochi minuti avrete completato il vostro ordine!

Faccohotel

via Alessandro Manzoni 41 - 35010 Busiago Vecchio di Campo San Martino (Pd)

Tel 049 552879