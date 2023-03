Giblor's, l'eleganza che guarda al futuro

Le nuove collezioni Giblor's 2023 sono appena state presentate e l'entusiasmo di chi si affida al brand da tempo non ha tardato a farsi sentire. I nuovi cataloghi presentano come sempre moltissime novità, non solo nei modelli, per i quali in Giblor's c'è una cura particolare, ma anche per l'innovazione continua nei tessuti e nelle performance.

Dal momento che Giblor’s investe molte delle sue risorse in ricerca, non solo in termini di trattamenti, ma anche di tendenze nel settore moda, in questa collezione, arricchita però dalla consueta passione del brand per i dettagli e dalla cura per le linee, mai banali, che esaltano le forme. Una tendenza condivisa da molti altri brand, e dovuta a una nuova consapevolezza, fatta di scelte più ponderate e responsabili,

La coppia di giacche in Tencel elasticizzato di nuova generazione Darcy e Bridget

Una grande ricerca stilistica

I modelli di punta della collezione Chef sono dunque giacche bianche dalle linee pulite ma ricercate, come ad esempio la coppia di giacche in Tencel elasticizzato di nuova generazione Darcy e Bridget, a cui è dedicata la copertina del catalogo Chef & Horeca 2023. Basta un’occhiata per intuire che appartengono alla linea Elegance e che sono frutto di grande ricerca stilistica in ambito moderno, come evidenziato dal collo alla coreana a squadra, che riprende un disegno ottagonale accordato all'abbottonatura nascosta doppio petto. Un’eleganza che guarda al futuro e dura nel tempo. Sempre della linea Elegance fanno parte la coppia di giacche uomo e donna Lorenzo e Ludovica, ricercate nelle linee, nelle rifiniture e nel tessuto, anch'esse in Tencel elasticizzato di nuova generazione. Lorenzo e Ludovica hanno un gusto eclettico, che ben abbina una certa classicità con lo stile geometrico contemporaneo, e rappresentano la scelta perfetta per chi ama distinguersi con classe: presentano una mono abbottonatura nascosta con cinque automatici e la manica con polso a camicia con incrocio diagonale, pensata per permettere l'apertura ed essere facilmente arrotolata.Qualità e ricercatezza sono le carte vincenti della coppia Nile e Nora, realizzate nel nuovo piquet in misto cotone elasticizzato, in grado di resistere alle alte temperature e contraddistinte dal collo francese a squadra, ben armonizzato con l'abbottonatura nascosta.

Sempre della linea Elegance fanno parte la coppia di giacche uomo e donna Lorenzo e Ludovica

Nuovi tessuti e nuove varianti colore

Non ci sono solo nuovi capi, ma anche nuovi tessuti e nuove varianti colore, per introdurre nuove tendenze, come è per esempio per Harry e Megan, o Giorgio e Giorgia, veri e propri bestsellers delle collezioni Giblor's, apprezzati sia per il loro design moderno e versatile, che per le caratteristiche di comfort, merito del tessuto ultraleggero, un vero wash&go. Queste giacche sono, infatti, realizzate nel nuovo G-Tech Pro, un tessuto dalle incredibili performance: antibatterico e lavabile a 90°, mantiene un'eccellente traspirabilità, tollera gli spruzzi di candeggina, asciuga velocemente, è no-stiro e non stinge.

Il modello Harry, qui nel colore verde militare, è un bestseller delle collezioni Giblor's

Una nuova linea di gilet, grembiuli e pantaloni

Ma ovviamente le novità non si limitano alle seppur bellissime nuove giacche da chef. Nella collezione 2023 troverete una nuova linea di gilet, grembiuli e pantaloni in disegno principe di Galles, dalla tonalità neutra che spazia tra bianco, nero e grigio: un classico reso attuale dalle linee contemporanee e sempre molto richiesto. Il denominatore comune di tutti questi capi resta l'impronta personale, che contraddistingue ogni modello: anche gli articoli apparentemente più semplici, infatti, svelano caratteristiche importanti, una sorta di firma per un marchio capace di cogliere e trasformare ogni ispirazione in dettagli sorprendenti. É possibile trovare i cataloghi dai rivenditori del marchio, sparsi sul territorio nazionale, oppure scaricarli online sul sito giblors.com nella sezione download.

