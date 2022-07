Isacco: l’abito professionale è un capo da sfoggiare

Fondata a Grumello del Monte (Bg) dalla coppia Simona Monteleone e Imerio Pigolotti, Isacco nel corso di tre decadi si è imposta nel mercato divise da lavoro con una produzione ad ampio raggio, arricchita di anno in anno da nuove referenze. Il loro catalogo, con l’edizione 2022, ha raggiunto le 30 pubblicazioni. Un aggiornamento costante da decenni. Un successo su differenti mercati che si innesta su un denominatore comune determinato da una filosofia aziendale che ha fatto del concetto di contenuto di servizio un punto di forza assoluto. Ecco allora abiti da lavoro animati da tessuti che resistono a lavaggi aggressivi e frequenti senza perdere forma e colori. Divise comode, figlie di una ricerca che pensa all’ergonomia e alla sicurezza, ma nello stesso tempo assicura l’eleganza.

Ben otto i settori di riferimento: alimentare, industria e servizi, beauty & wellness, calzature, chef e cucina, Horeca, medicale, scuola e bambini, tovagliato. «Il nostro portafoglio - racconta Simona Monteleone - accoglie 4mila prodotti, di cui circa 2.500 dedicati all’universo ospitalità: bar, alberghi e ristoranti nelle declinazioni sala e cucina, ma anche laboratori di produzione alimentare».

Rendere il lavoro più semplice

Dal 1993 il catalogo accoglie nuovi modelli e colori, pur garantendo la continuità di tutti i prodotti già presenti. L’obiettivo è rendere il lavoro più semplice e piacevole. Lo stile e il sistema dell’azienda bergamasca hanno di fatto cambiato il modo di concepire il mondo dell’abito da lavoro. Per garantire comfort e performance sempre migliori vengono studiate e create soluzioni al passo con le dinamiche di ogni settore mantenendo un occhio vigile sui mercati e sullo sviluppo delle nuovi professioni al loro interno. «Per noi - puntualizza Simona Monteleone - è fondamentale tenere bene gli occhi aperti sul mondo: uscire dall’ufficio e guardarsi intorno. Un’osservazione attenta si rivela una fenomenale fonte di ispirazione».

Non ci sono minimi d'ordine

Punto di forza dell’azienda bergamasca anche la logistica. Isacco dispone di un magazzino completamente automatizzato che permette di stoccare la merce per avere divise sempre disponibili in pronta consegna, anche per grosse commesse. Un’organizzazione a monte che consente di lavorare con precisione, assicurando puntualità e cura delle spedizioni. È inoltre operativo un reparto dedicato alla creazione di divise personalizzate. Per quantità importanti vengono realizzati indumenti da lavoro e accessori d’abbigliamento, non presenti in catalogo, in base alle esigenze del cliente. «Tengo comunque a sottolineare - precisa Simona Monteleone - che non ci sono minimi d’ordine e che il ricamo del nome o l’inserimento del logo su una divisa sono disponibili in assoluto. La velocità e la capillarità delle consegne sul territorio nazionale sono una nostra peculiarità nell’affiancare la clientela. Possiamo contare su rivenditori in ogni provincia e su due negozi monomarca, a Brescia e a Milano. In trent’anni, partendo da zero, siamo riusciti a conferire un’impronta nazionale agli abiti professionali. Abbiamo cambiato il modo di concepire la divisa donando il valore aggiunto dell’identità, del senso di appartenenza. Orgoglio e dignità per alcune professioni che in passato si sentivano, a torto, sottovalutate».

Sotto i riflettori

Basti pensare ai cuochi e agli addetti sala che nel tempo sono passati da un vissuto da zona d’ombra alle luci della ribalta. Oggi la divisa, l’abito professionale è un capo da sfoggiare, a testa alta. Un pensiero e una percezione evoluti anche grazie al lavoro di cesello di un’azienda come Isacco.



Isacco - Abbigliamento professionale

via C. Battisti - 24064 Grumello del Monte (Bg)

Tel 035 4491198