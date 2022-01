Il Krion esalta il food design

Esaltazione di linee e curve con materiali innovativi, uno di questi è il Krion usato da Infinito Design. L'azienda italiana che realizza soluzioni d'arredo per la tavola ha scelto il materiale prodotto dalla società spagnola omonima, Krion Porcelanosa per la nuova produzione.

Una scelta di innovazione

Infinito Design ritiene ottimale l'applicazione del Krion nel food design. L'azienda ha scelto un materiale che lavorato permette di incorniciare le creazioni dei migliori chef grazie al perfetto equilibrio fra design e materia. «Oltre ad essere immaginata come un’officina casalinga, la cucina è un laboratorio alchemico dove, grazie alla maestria di grandi chef, veri e propri artisti del cibo, si coniugano alla perfezione termini quali innovazione e design», spiegano dall'azienda. «Il design è il punto d’incontro tra visione, tecnologia e creatività. Il Krion, grazie alla sua maneggevolezza e duttilità, permette ai designer di dare forma a qualsiasi idea, offrendo infinite possibilità d’impiego per i settori più disparati».

La fondatritrice e ceo di Infinto design, Laura Carboni afferma: «Siamo la nostra storia, una storia fatta di tradizione, competenze, innovazione e Made in Italy. Una storia che si trasforma, si evolve e dà vita alle nostre collezioni per la tavola. La mia passione per il cibo e per il design è stata l’ispirazione per iniziare questa nuova avventura». Dall'azienda motivano così la scelta del Krion: «Portiamo innovazione rispetto all’uso di materiali tradizionali, quali ceramica e porcellana che, oltre a presentare dei limiti funzionali (minore resistenza e durevolezza e maggior impiego di detergenti per la pulizia) non riescono a soddisfare al meglio le nuove esigenze legate all’impiattamento».

Quel bianco ottico che rapisce

La tendenza dei grandi maestri i cucina è quella prediligere piatti bianchi per esaltare la presentazione delle loro creazioni culinarie che invece si tingono dei colori più vivaci. Ecco allora che deve essere il piatto a mettere in evidenza il cibo e non il contrario. Ecco allora che deve essere il piatto a mettere in evidenza il cibo e non il contrario. «Fondamentale diventano quindi eleganza e sobrietà, espresse tramite forme innovative ma mai eccessive», spiegano da Krion, «il bianco ottico del Krion, che il tempo non scalfisce ma anzi intensifica, si rivela la tela perfetta per dipingere quelle che sono diventate delle vere opere d’arte culinarie. Per questo la forma di ogni suo piatto è studiata per donare alla tavola quel tocco in più, conferendole anima e personalità in ogni tipo di occasione».

Antibatterico e riciclabile

Il Krion si presenta come una superficie solida di nuova generazione, un elemento caldo al tatto, ricorda la pietra naturale; mentre la totale assenza di additivi gli conferisce proprietà antibatteriche naturali. L’innovazione è legata rispetto per l’ambiente: una delle caratteristiche fondamentali è che sia una materia riciclabile al 100 per cento. «L’obiettivo della nuova tecnologia è quella di conferire al materiale numerose nuove proprietà, basate sul fenomeno naturale della fotocatalisi, senza alterarne le qualità fisiche, il colore, né limitarne l’impiego. Il risultato ottenuto è un prodotto innovativo in armonia con la natura, durevole nel tempo e con un effetto diretto sulla qualità della vita», afferma Bruno Deserti, responsabile di prodotto Italia.

Le caratteristiche che fanno del Krion la soluzione ideale per l’alta cucina sono:

È un antibatterico attivo

attivo Elimina i prodotti chimici

Garantisce durevolezza nel tempo

nel tempo È pratico e facile da pulire

Mantiene la temperatura costante

