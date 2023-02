Lusini e La Grosta, un nuovo concetto di stile e ospitalità

Avete mai pensato al legame tra lo stile industriale e la Pop Art? Nato a New York City negli anni '50, lo stile industriale nasce riutilizzando spazi vuoti come fabbriche e uffici, trasformandoli in case e luoghi da vivere. Originario della costa orientale degli Stati Uniti, questo stile rimane a tutt’oggi una delle espressioni di design più diffuse nel mondo degli interni grazie alla sua risonanza e riconoscimento ricevuto nel corso degli anni. Basti pensare alla famosa fabbrica di Andy Warhol diventata un'icona di stile industriale famosa in tutto il mondo per diversi anni proprio durante l'ascesa della pop art.

A metà tra pop art e stile industriale è il nuovo locale La Grosta, situato nel cuore della Val Rendena, in Trentino, di cui ci racconta il progetto Vasko Cvetanoski, titolare e pizzaiolo. «Ho cominciato a lavorare nel settore alberghiero già dall’adolescenza. Ho lavorato come cameriere, barista, aiuto cuoco e infine come pizzaiolo, e proprio di questo mestiere mi sono appassionato. Anno dopo anno, crescevo sia come persona sia professionalmente, così come la voglia di aprire un locale tutto mio, che rispecchiasse il mio essere e la mia filosofia. Grazie all’aiuto di ControCorrente Design, ho conosciuto Atpko, un artista di Trento. Siamo riusciti a creare uno stile originale, unico e fuori dagli schemi, sicuramente diverso da tutti i locali del Trentino e del Nord Italia».

Ogni dettaglio come la carta da parati, i tavoli, le poltroncine e l’illuminazione scelta è curato in maniera impeccabile e, con l’aiuto di Lusini, questa stessa cura si rispecchia anche nella mise en place. Per le pizze e le pizze gourmet sono stati scelti i piatti pizza della collezione Masca, piatti in porcellana impreziositi da una finitura nera con effetto ceramica che si sposano alla perfezione con i bicchieri Ava dalle tonalità antracite. Completano la mise en place le posate della collezione Liverpool, un servizio di posate ispirato agli antichi servizi dei primi dell’800 ma rivisitato in chiave moderna e contemporanea con un design lineare ed elegante. Per la parte Bar & Mixology la scelta è ricaduta sui bicchieri della collezione Ines in stile vintage. In un perfetto equilibrio tra design e funzionalità, le lavorazioni pregiate ed il decoro ad intaglio si uniscono alla resistenza e alla robustezza del vetro.

Lusini progetta e realizza prodotti ed attrezzature per il mondo dell’hotellerie e dell’ospitalità che coniugano design e mix di materiali diversi. Una filosofia che ritroviamo all’interno de La Grosta che valorizza e impreziosisce l’estetica ed il design della struttura. Negli ultimi anni Lusini oltre che al mercato nazionale, pone grande attenzione anche al naturale bacino di utenza locale che è rappresentato dall’Alto Adige, il Trentino, il Veneto e la Lombardia. Con l’apertura del nuovo showroom di Bolzano, inaugurato agli inizi del 2022, è stato dato un’ulteriore impulso all’attività sul territorio con la possibilità per i clienti di poter toccare con mano e vedere i prodotti dal vivo, coadiuvato da un servizio di consulenza e di progettazione mirato alle esigenze specifiche dei clienti.

