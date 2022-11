La nuova bottiglia Eco di Rcr unisce eleganza e sostenibilità

Quando apparecchi la tavola, dove metti l’acqua? In Italia circa 11 miliardi di bottiglie in plastica per acque minerali e bevande confezionate vengono immesse al consumo ogni anno. Più del 60% di queste, circa 7 miliardi, non vengono riciclate e rischiano di essere disperse nell’ambiente e nei mari, contribuendo in modo massiccio all’inquinamento del pianeta. È quanto emerge dal nuovo rapporto di Greenpeace su produzione, consumo e riciclo delle bottiglie di plastica in Italia. Rcr crea un nuovo modo di mettere l’acqua in tavola con la nuova bottiglia Eco: leggera, resistente, elegantissima, ma soprattutto sostenibile per l’ambiente.

Sai cosa bisognerebbe regalare per Natale? Un mondo più sostenibile. Per questo la nuova bottiglia Eco di Rcr è il regalo perfetto per questa fine d’anno. Ideale per l’apparecchiatura quotidiana, la bottiglia Eco unisce eleganza e sostenibilità in un unico prodotto e ti permette di creare la tua mise en place in stile evitando scomode caraffe e inquinanti bottiglie di plastica. Molto più leggera delle normali bottiglie, è realizzata in Cristallo ecologico 100% riciclabile, senza emissioni di fumi in atmosfera in un’area produttiva CO 2 Neutral.

La nuova bottiglia Eco di Rcr

Rcr Cristalleria Italiana è un’azienda specializzata nella produzione in vetro di alta qualità nel mondo dell’arredo tavola, del mixology, della degustazione e dell’arredo casa. Un marchio 100% made in Italy che ha nella qualità e nell’ecosostenibilità i suoi valori fondanti.

Immersa nel cuore della Toscana, con sede a Colle di Val d’Elsa (Si), Rcr rappresenta un simbolo per il design italiano ecosostenibile. Tutti i prodotti sono realizzati infatti in Cristallo Ecologico, un materiale brevettato ottenuto con un processo produttivo senza emissione di fumi o altri agenti inquinanti in atmosfera. I prodotti Rcr sono ideali per tutti i giorni e per tutti i momenti della giornata. Resistenti a oltre 4mila lavaggi in lavastoviglie, sono perfetti per un utilizzo quotidiano sia in casa che al ristorante.

Rcr Cristalleria Italiana

loc. Catarelli - 53034 Colle di Val d’Elsa (Si)

Tel 0577 910111