Nuovi dispenser Darbo: eleganza e praticità per il buffet della colazione

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 17:29

Nuovi flaconi ricaricabili di miele e creme di frutta spalmabili

l nuovoè un elegante e pratico dispositivo che, grazie a una leggera pressione della leva, permette agli ospiti di, offrendo così una soluzione semplice e funzionale che tiene conto anche delledel settore. Dal colore bianco neutro e dalle linee classiche e pulite, il dispenser è adatto a ogni struttura alberghiera alla ricerca di una soluzione accattivante per il proprio buffet da colazione.e il funzionamento è intuitivo e agevole sia per gli ospiti che per il personale. Inoltre, la maneggevolezza dei flaconi-ricarica implicae quindi maggior tempo da dedicare alla cura del servizio al cliente: il dispenser Darbo è un vero e proprio alleato degli operatori del settore.Un utilizzo pratico, insieme ad una pulizia rapida e senza necessità di smontaggio, sono solo alcuni dei vantaggi di questo prodotto. I dispenser Darbo, infatti, permettono unevitando scomode fuoriuscite di prodotto. Sia i flaconi che i pratici tappi previsti per la chiusura sono realizzati in conformità al protocollo Haccp e sono riciclabili al 100%. Le etichette dei flaconi (con immagine esemplificativa e diciture in quattro lingue), inoltre, sono immediatamente visibili nella parte anteriore del flacone, agevolando così l’orientamento dell’ospite nella scelta di creme di frutta e miele.I dispenser Darbo sono forniti singolarmente, in questo modo è possibile disporli in maniera ottimale, adattando la presentazione al tipo di buffet.A completare la fornitura, i nuoviper il miele millefiori e da 900g per le creme di frutta spalmabili (disponibili in sei diversi gusti: fragole, albicocche, lamponi, ciliegie, frutti di bosco e arance)Le creme di frutta Darbo contengono il 50% di frutta (arancia 35%) e la consistenza a pezzettini le rende sinonimo di grande qualità, per un’Darbo, azienda austriaca specializzata nella produzione di, è distribuita in Italia nei canali Gdo e Horeca in esclusiva daPer informazioni: www.darbo.at