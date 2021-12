Pentole Agnelli porta in tavola un’esplosione di colori

Lo stile in tavola è un linguaggio fatto da un lessico di ingredienti e da una sintassi che ne intreccia le regole. Come il colore, che a tavola significa soprattutto atmosfera. «Le luci, l’arredamento e il colore per la mise en place sulla tavola, nel mondo, sono le caratteristiche principali che identificano e creano l’ambiente e che aiutano a mettere a proprio agio i commensali», spiega Erica Grossi, che in Pentole Agnelli si occupa del mercato americano. «Con il cibo, di tutti i cinque sensi la vista è la prima ad azionarsi, ancor prima di olfatto e gusto. L’elemento visivo è fortemente condizionato dai colori. La psicologia accede al linguaggio dei colori, abbinandola alla realtà emozionale soggettiva, suscitando così una molteplicità di sensazioni». L’appetito vien guardando, dunque, e il colore viene prima del gusto del cibo e ne condiziona la sua percezione.

Così la storica azienda Pentole Agnelli di Bergamo, per consacrare il rito della bella tavola che si esprime soprattutto nelle combinazioni di luce e colori, ha colto il messaggio internazionale di Erica Grossi reinterpretando la storica collezione B.A. 1932, aggiungendo ad essa colore e creatività per un servizio a tavola elegante e personale.

Personalizzare e rendere unica la mise en place

Il tegamino è la prima forma adottata oggi da Pentole Agnelli per dare sfogo alla nuova linea B.A. 1932 Colorful prodotta in alluminio per alimenti di spessore 3 mm, rivestita di vetro-ceramica. Pentole Agnelli con la collezione di tegamini B.A. 1932 Colorful risponde così ad una grande richiesta di mercato da parte della clientela più esigente che vuole personalizzare e rendere unico il proprio servizio in tavola. Leggeri, multifunzionali e avveniristici, i tegamini della collezione B.A. 1932 Colorful sono realizzati artigianalmente con le più raffinate finiture e dotati di recipienti-inserti in porcellana italiana, per completare il sistema di servizio in porzione singola nelle stesse forme.

I recipienti-inserti della collezione B.A. 1932 sono il frutto del lavoro di artigiani italiani che proseguono un’antica tradizione. Sono prodotti con oculata selezione della qualità delle materie prime utilizzate, con cottura in forno fino a 1.320°C con ciclo della durata di 24 ore, sono privi di piombo e soggetti a costanti controlli analitici per mantenere alti gli standard qualitativi.

In tavola un trionfo di colori, ognuno con caratteristiche peculiari

Incredibile la varietà di colori dei tegamini e degli inserti abbinati che fanno parte della B.A. 1932 Colorful. Applicando alla tavola la “terapia dei colori”, in base alla quale ogni colore esprime emozioni diverse, le tonalità scelte per la prima produzione in edizione limitata della linea B.A. 1932 Colorful sono:

il blu , che trasmette calma, armonia, rilassamento;

, che trasmette calma, armonia, rilassamento; il verde , che è perseveranza, equilibrio psicologico, autostima;

, che è perseveranza, equilibrio psicologico, autostima; il giallo , che è vivacità, calore, luminosità, libertà;

, che è vivacità, calore, luminosità, libertà; il sabbia, capace di trasmetterci una quiete paradisiaca e concedere alla nostra mente un viaggio nell’immaginazione portandoci in un mondo etereo e facendo apparire ciò che ci circonda più fascinoso e incantevole.

Per i colori degli inserti in porcellana, oltre al blu e al verde, sono stati scelti:

il rosso , che esprime il piacere assoluto, la vivacità, è eccitante, un’iniezione di adrenalina;

, che esprime il piacere assoluto, la vivacità, è eccitante, un’iniezione di adrenalina; il nero, colore della sera, con ha un grosso potere sugli altri colori, li amplifica caricandoli di luce nuova, simboleggia l’eleganza, oltre la quale non c’è più nulla;

il bianco, che dona sensazioni di freschezza, apertura, cambiamento, libertà e creatività.

