La proposta green di Zanini: porte e soluzioni d’arredo sostenibili

Zanini Spa vanta oltre 75 anni di esperienza nella produzione di porte per interno e porte certificate tagliafuoco e acustiche: a completamento della gamma propone rivestimenti a parete, complementi d’arredo per hotel e numerose soluzioni tagliafuoco vetrate. In ogni fase del processo produttivo, Zanini garantisce standard qualitativi elevati e un prodotto finito ecosostenibile.

La sostenibilità ambientale perseguita da Zanini parte dalla gestione delle materie prime, validata dalle principali certificazioni di prestazione e sistema (Fsc e Pefc), e prosegue nelle fasi di trasformazione mediante l’impiego di vernici eco-friendly su base all’acqua, atossiche ed ecologiche. Tutti i prodotti Zanini sono certificati a bassa emissione di composti organici volatili (Cov/Voc) e garantiscono la sicurezza e la qualità degli spazi nei quali saranno installati, secondo gli standard nazionali e internazionali. I prodotti Zanini possono soddisfare tutti i requisiti imposti dai principali protocolli di certificazione ambientale, quali ad esempio Leed, Breem o Casaclima, posti a garantire la sostenibilità degli edifici.

Per la produzione di energia elettrica e per il riscaldamento degli stabilimenti, Zanini fa uso di impianti alimentati da fonti rinnovabili; in particolare l’attività degli impianti fotovoltaici si traduce in oltre 190mila kg/anno di CO 2 non emessa in atmosfera. Allo stesso modo la combustione di biomasse per il riscaldamento permette di ridurre gli scarti ed evita l’impiego di combustibili fossili.

Zanini Expo, Verona Est 1/2 Museo M9, Mestre 2/2

La ricerca continua di Zanini per il controllo e la riduzione della “carbon footprint” dei propri prodotti investe tutte le fasi del processo, dalla gestione degli stabilimenti ai test eseguiti su materiali e prodotti nuovi, fino alla riduzione e al riuso degli scarti della lavorazione.

