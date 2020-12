£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ brindisi con Riedel Winewings

Pubblicato il 02 dicembre 2020 | 09:35

N

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Le Prugne della California

ell’arco dei suoi 47 anni di esperienza nell’azienda di famiglia,, rappresentante della 10ª generazione, è diventato il padre dei calici funzionali poiché ha incentrato la sua carriera sulla realizzazione di prodotti fatti per esaltare il piacere del buon vino. Ora Georg presenta al mondo il suo ultimo capolavoro: la serie. Nell’estate del 2018, un cliente ha chiesto a Georg di ideare il calice per eccellenza per il cabernet sauvignon. Dopo 12 mesi di degustazioni e modifiche di forma, dimensioni e diametro, dal calice singolo ideato da Georg per il cabernet si è arrivati a concepire sette diversi formati per le varietà di vitigni più famosi ed è emersa una forma completamente nuova.Il suo fondo piatto ricorda l’ala di un aeroplano con tanto di alette d’estremità: così è nata la collezione Riedel Winewings, che ora è pronta a decollare! Non sarà la serie più bella in termini di estetica, ma Riedel Winewings è «, tanto che farà decollare i sapori e gli aromi del vino», afferma Georg.Questa serie innovativa rappresenta unain termini di estetica poiché si distacca dalle forme della serie originale Sommelier per inaugurare una nuova era di calici creati a servizio della funzionalità. L’effetto di questa forma inedita?. Per la prima volta, i calici Riedel Winewings danno la precedenza alla mineralità del vino, laddove tutte le altre collezioni tendono a esaltare le componenti fruttate. Questa serie è dunque l’ideale per gli appassionati di vini che prediligono i nettari dalla complessità e profondità spiccate.Riedel Winewings è realizzato a macchina in cristallo senza piombo e venduto singolarmente. Tutti i calici Riedel sono lavabili in lavastoviglie.Per informazioni: www.riedel.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano