£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ La Carte des Vins

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 09:34

U

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

n’idea regalo davvero originale per tutti gli amanti del vino e della cultura enologica.è un’azienda che producea tema vitivinicolo. Ogni mappa, estremamente dettagliata e curata nei minimi dettagli, mostra l’ubicazione delle regioni vinicole, delle città, dei fiumi e distingue fra la distribuzione dei vitigni rossi e quelli bianchi. Di ogni vigneto presenta tutti i. Le dimensioni delle mappe sono di: un formato standard, facile da incorniciare. Ogni poster viene stampato in Francia, arrotolato e confezionato singolarmente all’interno di un tubo rigido, che preserva le condizioni del prodotto.Nel catalogo dell’azienda c’è inoltre “Le Carte del Vino”, un particolarenel quale si possono trovare e approfondire, grazie anche alla presenza di mappe illustrate, tutti i principali territori del panorama vitivinicolo mondiale. Un’idea regalo sicuramente affascinante e ricca di cultura.Per informazioni: www.lacartedesvins-svp.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano