£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Cavatappi The Durand

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 09:32

he Durand è un dispositivo brevettato che si rivela eccezionalmente efficace nelladai vini più invecchiati e di valore. È stato ripetutamente testato sui tappi più impegnativi, funzionando in modo. The Durand un dispositivo composto da due parti che consente all'utente di rimuovere con successo i tappi per vino più vecchi e fragili mantenendoli interi e intatti. The Durand è stato inventato dal collezionista di viniche aveva lottato con tappi impegnativi durante l'apertura di vini pregiati più vecchi. Ha fondato la(con sede ad Atlanta, Georgia) per produrre e commercializzare The Durand nel 2007. The Durand prende il nome da, sommelier di fama mondiale.L'utilizzo di The Durand per i tappi più vecchi, fragili o compromessilasciando dei pezzi che galleggiano nel vino. Numerosi amanti del vino, collezionisti e sommelier di fama nazionale e internazionale hanno apprezzato la performance di The Durand e ne hanno apprezzato la comprovata esperienza. È stato ben accolto e recensito dalla stampa nazionale e internazionale, nonché da riviste di vino, periodici e media online.Per informazioni: thedurand.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano