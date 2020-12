£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Coravin Pivot, vino sempre perfetto

Pubblicato il 01 dicembre 2020 | 09:30

seguito degli ultimi test sui consumatori, per andare incontro alle necessità degli amanti del vino,lancia un nuovo sistema: il. Un dispositivo innovativo capace di, rientrando in una fascia di prezzo a cui tutti possono accedere. A differenza dei modelli leggermente più costosi, per il Pivot non viene utilizzato un ago per penetrare il tappo, ma il “” che una volta inserito dopo aver aperto la bottiglia, sostituisce sia il tappo di sughero che il tappo a vite. Attraverso questo tappo speciale così come per gli altri dispositivi il vino può essere versato e al tempo stesso attraverso un piccolo tubo presente nello stopper viene iniettato l’argon nella bottiglia permettendone la preservazione.Coravin Pivot si colloca in unarispetto agli altri prodotti Coravin ed è quindi pensato per appassionati di vino che vogliono prolungare la vita delle loro. Questi consumatori sanno che una volta aperta la bottiglia, hanno una finestra di tempo limitata fino a che diventi imbevibile e i loro palati sono abbastanza maturi da riconoscere quando il sapore è cambiato. Per questi vini “di tutti i giorni”,sono un tempo sufficiente per dare agli appassionati di vino la libertà di bere le etichette che vogliono in ogni occasione senza la pressione di finire rapidamente la bottiglia o di sprecare ciò che non consumano.A differenza degli altri prodotti Coravin, il Pivot permette di versare il vino più velocemente simulando la stessa velocità di quando si versa manualmente una bottiglia in un calice. Inoltre, rispetto agli altri modelli di Coravin, con una capsula di gas argon si possono versare fino a 22 bicchieri di vino, ovvero sette bicchieri di vino in più per capsula. La confezione comprende anche due stopper che possono essere utilizzati più volte, basta lavare il tappo in dotazione e sarà di nuovo pronto per l’uso., società con sede negli Stati Uniti fondata nel 2011, a partire dal 2013 con il lancio del primo modello ha fatto parlare di sé in tutto il mondo rivoluzionando il panorama della. I suoi device sono dotati di unche permette la mescita del vino e al tempo stesso di poter conservare e preservare tutte le caratteristiche originali del vino per i futuri assaggi. Nei dispositivi Coravin riversando del gas inerte () all’interno della bottiglia, grazie alla pressione esercitata dal gas il vino fuoriesce dal beccuccio del dispositivo, consentendo al vino residuo di non essere alterato dal contatto con l’aria finché la bottiglia resta sigillata. Coravin è un progetto nato per, un’azienda in costante evoluzione che nel corso degli anni attraverso studi e ricerche a supporto dello sviluppo dei suoi prodotti ha continuamente innovato lo scenario di questo settore.Per informazioni: www.coravin.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano