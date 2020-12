£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Decanter Riedel

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 09:36

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

ono due le ragioni per: i vini invecchiati si decantano per separarli dai sedimenti formatisi nel tempo; i vini giovani si decantano per ossigenarli e rivelarne la complessità, affinché sprigionino tutti i loro gusti e aromi. Sul palato, il vino decantato esprimenei vini rossi e tende aL’aziendaè fermamente convinta che ogni vino, invecchiato o novello, bianco, rosso o frizzante, possa essere valorizzato dalla decantazione. Percon il trattamento di decantazione che meritano, offre un’ampia gamma di eleganti decanter soffiati a macchina e di stravaganti. Tutti i prodotti artigianali sono realizzati da esperti mastri vetrai che padroneggiano antiche tecniche di produzione vetraria con oltre 2000 anni di storia. Tutti i decanter, realizzati in, si adattano alla perfezione a ogni stile di vita e portafoglio. Ognuno dei decanter Riedel è un must per gli enofili.Per informazioni: www.riedel.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano