£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ LampaBottiglia Horus

Pubblicato il 17 dicembre 2020 | 09:35

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

uoi creare una lampada originale, magari utilizzando la bottiglia del tuo vino, champagne o spumante preferito?ti offre diverse opportunità per entrare con il piede giusto nel mondo dell'. La vasta gamma trova ispirazione nel colore delle bottiglie più diffuse in commercio. I kit LampaBottiglia sono completi di. Basta selezionare la taglia a seconda delle dimensioni della bottiglia e procedere all’acquisto con un click! Nello shop online è disponibile una vasta gamma di colori e materiali, trovare il paralume giusto per la tua bottiglia non sarà un problema.I kit portalampada per creare una lampada-bottiglia sono disponibili in tre colori: nero, oro e bianco. Fai correre la fantasia e scegli la bottiglia che preferisci, controlla che il foro sia compatibile con il kit e in pochi secondi avrai creato un oggetto unico. Rendi viva la magia di una festa e trasforma in lampada la bottiglia del tuo matrimonio, di una laurea o di qualunque evento speciale!Con oltre 25 anni di esperienza nella produzione di paralumi e lampadari in tessuto, questo nuovo progetto è firmatoPer informazioni: www.lampabottiglia.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano