£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ MyOeno, l’enologo tascabile

Pubblicato il 05 dicembre 2020 | 09:29

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

tai cercando la bottiglia giusta, per te o per qualcun altro? Scegliere tra le centinaia o migliaia di bottiglie sugli scaffali, a meno che tu non sia un esperto, è un compito arduo, pieno di rischi e dall’esito incerto. MyOeno è uno scanner per vino connesso a un’app mobile che consiglia agli utenti le bottiglie in base ai loro gusti, utilizzando misurazioni oggettive! MyOeno decifra scientificamente la struttura dei vini rossi e incrocia questi dati con i gusti di ciascun utente. In questo modo l'app è come un enologo personale, perfettamente informato del palato e del naso dei suoi utenti, per dare loro i migliori consigli per le prossime degustazioni.Grazie al suo wine scanner, MyOeno è l'unica soluzione nel suo genere che trae supporto da misurazioni scientifiche reali delle specificità di ogni vino. È un'innovazione firmata FrenchTech prodotta al 100% in Francia e fa parte del “simulatore di innovazione” MH Lab 78 di Moet Hennessy.Anche senza la conoscenza, i degustatori curiosi di scoprire cose nuove possono trovare vini adatti al loro palato e, se lo desiderano, possono lasciarsi guidare da MyOeno nella loro esplorazione del vasto mondo del vino, il tutto senza dover utilizzare il vocabolario del sommelier, che a volte può intimidire i novizi. Più utenti scansionano le bottiglie e dicono se gli piacciono o meno, più accurato sarà MyOeno nelle sue raccomandazioni per la prossima degustazione.Una guida davvero personalizzata da usare nei negozi o nei ristoranti. Di fronte alle centinaia di bottiglie nei corridoi dei negozi di alimentari, MyOeno ha un “naso” insuperabile per fiutare i vini che piaceranno agli utenti. Gli utenti possono scattare una foto dell'etichetta e chiedere a MyOeno di verificare se è probabile che il vino corrisponda ai loro gusti. Oppure, leggendo una carta dei vini in un ristorante, gli utenti possono cercare un vino per parole chiave e conoscerne l'acidità, l'intensità e i tannini.Per informazioni: myoeno.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano