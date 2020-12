£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Note del Chianti

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 09:34

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

’eleganza e il fascino di un profumatore che diventa un elemento di arredo olfattivo, in grado di donare un segno distintivo ai vostri ambienti. Ogni profumatore è un prezioso scrigno che accoglie e diffonde una serie di fragranze atte a stimolare tutti i vostri sensi. Idonano all’ambiente di casa essenze e fragranze che stimolano piacevolmente i sensi e possono essere utilizzati in qualunque stanza.che donano alla stanza una freschezza duratura, con essenze che, dove vengono realizzati questi profumatori per ambiente. La propagazione della fragranza avviene grazie ai bastoncini che fanno da corredo alla boccetta, permettendo la«Il nostro sogno è quello di, che unisce da secoli storia, cultura e arte». È con queste parole che l’azienda toscana si presenta. «Il nostro è un modo di vivere la vita, di essere., emulati e rinomati. Vogliamo che la nostra essenza prenda forma nel rispetto delle tradizioni e dello stile che da secoli ci contraddistinguono nell’arte, nella poesia, nella storia. I colori, le essenze, i materiali saranno il nostro marchio di fabbrica in tutto ciò che faremo.e riconducibile alla storia che tutto il mondo ci invidia. Sia nei prodotti, sia nei punti vendita, sia nelle persone, queste caratteristiche saranno il nostro fiore all’occhiello. Saranno il nostro profumo».Alla guida e al sostenimento di questo progetto ambizioso c’è unnel settore dei profumi e, soprattutto, delle fragranze toscane. In ogni persona sono radicati i valori dell’azienda e del territorio. Serietà, creatività e capacità imprenditoriale sono gli ingredienti primari dell’azienda.Per informazioni: www.notedelchianti.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano