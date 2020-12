£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Pompa Salvavino Vacu Vin

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 09:35

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

a Pompa Salvavino Vacu Vin () conserva il vinoe lo fa durare fino a. Crea un vuoto per rallentare il processo di ossidazione, conservando così il vino più a lungo. Basta inserire ilper vino nel collo della bottiglia e pompare fino a sentire il suono brevettato “”, che segnala il raggiungimento del livello di vuoto ottimale e una chiusura ermetica. La bottiglia è quindi pronta per essere conservata in frigorifero o su un ripiano della cucina.nasce nel 1986 nei Paesi Bassi ed è marchio leader nella distribuzione internazionale di articoli legati a vino, birra e cocktail. Ogni prodotto è pensato per valorizzare al massimo l’aspetto sensoriale nelle fasi di degustazione e conservazione. Si rivolge sia al mercato domestico sia al mondo professionale con un’offerta che si distingue per l'originalità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo.Il design dei prodotti Vacu Vin riesce ad anticipare le tendenze e le esigenze dei consumatori finali e dei rivenditori, senza che venga mai meno la componente funzionale nelle applicazioni quotidiane. La pompa salvagusto è da sempre un’icona del brand, tanto da essere stata oggetto di numerosi brevetti, che la rendono unica e originale. Ad oggi la gamma di prodotti Vacu Vin ha ottenuto oltre 20 premi internazionali di design e commercio.Per informazioni: vacuvin.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano