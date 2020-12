£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Sciabola Due Cigni

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 09:29

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

l “” è una particolare tecnica utilizzata solitamente come cerimoniale per aprire le bottiglie di champagne o spumante con una sciabola (in francese “sabre”)., un gesto “guerriero” diventato pratica di gioia per la grazia di un grande spumante. Un’usanza antica. Sciabolare il collo di una bottiglia era una pratica diffusa in tutte le cavallerie del mondo. Un gesto che può rallegrare una festa e meravigliare piacevolmente i vostri amici, un cerimoniale per sentirsi, in qualche modo, partecipi delle grandi “Confrerie du Sabrer”. La prestigiosaè ideale per stappare champagne e vini spumeggianti. La sua lama è in acciaio Inox teflonata, priva di affilatura, dotata di un elegantissimo espositore in legno Wengé.Nell’antica Città delle Coltellerie di, in provincia di Pordenone, lada oltre un secolo produce con passione forbici e coltelli professionali di altissima qualità. Acciai speciali di primissima scelta, design innovativo e la cura dei minimi dettagli fanno sì che i prodotti Due Cigni non passino inosservati nemmeno all’utente più esigente. Macchinari di ultima generazione, personale qualificato e rinnovamento sono gli elementi su cui si fonda la base solida del successo del marchio Due Cigni. I coltelli e le forbici Due Cigni sono strumenti ideali per gli utenti professionali del settore alimentare e della gastronomia che necessitano di un taglio perfetto, senza sforzo che dura nel tempo... da oltre cent’anni!Per informazioni: www.duecignicutlery.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano