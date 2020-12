£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Secchiello ghiaccio Biosughero

Pubblicato il 24 dicembre 2020 | 09:34

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

erfetto per un ristorante raffinato, ma anche per le tavole delle feste in famiglia. Il secchiello portabottiglia indell’aziendapuò essere posizionato senza problemi su qualsiasi tavola grazie alle dimensioni ridotte, è estremamente: l’oggetto ideale con cui stupire i commensali. È corredato di coperchio in alluminio. Il design del Secchiello ghiaccio Biosughero, dalle linee sinuose, ricorda il. Eleganza e ironia in un secchiello che saprà custodire al meglio qualsiasi bottiglia. Ed è subito festa! Il secchiello è inoltre personalizzabile con il logo di un locale o un’attività. Le dimensioni interne sono 18 cm di altezza e 11 di diametro. Quelle esterne sono 20 cm di altezza (23 con il coperchio) e 17 di diametro. Il peso è di 785 g.Proiettata verso il futuro ma con una solida esperienza maturata in oltre 20 anni di attività nel settore,nasce nel 2015 con l’intento di far conoscere a un pubblico il più vasto possibile le meraviglie e le potenzialità inesplorate del. Biosughero non è soltanto un negozio online specializzato nella vendita del sughero ma anche un distributore che, attraverso una rete di collaboratori e partner, opera in diversi mercati spaziando dalla bioedilizia, all’enologia, al design e alla moda. L’offerta si rivolge a un’ampia gamma di soggetti: rivenditori, cantine vinicole, imprese, architetti, designer e utenti privati. L’azienda promuove il sughero sia come valida e completache comenei diversi campi di applicazione.Per informazioni: biosughero.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano