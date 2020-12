£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Set bicchieri birra Vacu Vin

Pubblicato il 20 dicembre 2020 | 09:32

Il calice con piede è un'ottima scelta per birre corpose e maltate, come la birra belga e le bock tedesche. Mette in mostra un'ampia apertura che assiste un bevitore di birra nell'analisi del profilo aromatico e degli aromi complessivi e crea un costante vortice di bollicine, creando e mantenendo così una perfetta schiuma cremosa e stabile.

Il design del calice ovale consente lo sviluppo di una schiuma ricca e aromi complessi. Lo stelo ai piedi del bicchiere, che funziona proprio come quello di un calice da vino bianco, permette di reggere il bicchiere senza afferrare la coppa principale, in modo che il calore delle mani non alteri la temperatura della birra.

Il bicchiere da Pilsner è alto e stretto. Quando la birra viene versata, scorre dolcemente lungo il lato del bicchiere. La carbonatazione conferisce una schiuma liscia e corposa alla birra mentre raggiunge il bordo più largo del bicchiere. Il bicchiere da Pilsner è progettato e utilizzato principalmente per birre più leggere.

Il bicchiere da lievito è un piccolo bicchiere da 2-3 once per sperimentare birre più corpose e impegnative, ricche di lievito.

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

a degustazione è un’attività che non riguarda solo gli appassionati di vino ma anche gli amanti della birra. Vacu Vin ha ideato per loro un esclusivo, composto da diverse tipologie di bicchieri e un originalee appenderli al collo delle bottiglie, per contrassegnarle e identificarle. Le forme dei bicchieri sono state selezionate da un “” per coprire un’ampia gamma di stili di birra:nasce nel 1986 nei Paesi Bassi ed è marchio leader nella distribuzione internazionale di articoli legati a vino, birra e cocktail. Ogni prodotto è pensato per valorizzare al massimo l’aspetto sensoriale nelle fasi di degustazione e conservazione. Si rivolge sia al mercato domestico sia al mondo professionale con un’offerta che si distingue per l'originalità e l’ottimo rapporto qualità/prezzo.Il design dei prodotti Vacu Vin riesce ad anticipare le tendenze e le esigenze dei consumatori finali e dei rivenditori, senza che venga mai meno la componente funzionale nelle applicazioni quotidiane. La pompa salvagusto è da sempre un’icona del brand, tanto da essere stata oggetto di numerosi brevetti, che la rendono unica e originale. Ad oggi la gamma di prodotti Vacu Vin ha ottenuto oltre 20 premi internazionali di design e commercio.Per informazioni: vacuvin.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano