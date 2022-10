Stile e classicità nel connubio tra Lusini e Villa Madruzzo

È a pochi km dalla città di Trento che sorge l’incantevole Villa Madruzzo, un hotel a 4 stelle che mixa in maniera sapiente un ambiente dal valore storico e un modo classico di fare accoglienza, incentrato sull’importanza del cliente e sul suo benessere durante il soggiorno. L’hotel si estende attorno alla villa d’epoca, ma accanto al corpo storico della dimora si sviluppa tutta una zona più moderna e attuale, che si integra alla perfezione con il resto della struttura.

Questo contrasto tra nuovo e antico permette a Villa Madruzzo di offrire al visitatore un interessante offerta di diverse tipologie di stanze, che spaziano dal classico al moderno, e la rendono una location ideale sia per coloro che vogliono scoprire la città di Trento e i suoi dintorni, ma anche per coloro che viaggiano per lavoro e vogliono concedersi delle ore di assoluto relax, immersi all’interno di una cornice calda e accogliente.

Villa Madruzzo

Una collaborazione a tutto tondo

Era il 2017 quando le strade di Lusini e Villa Madruzzo si sono incontrate per la prima volta e, da quella data, è nata una collaborazione a tutto tondo su vari settori importanti per l’hotel: dagli asciugamani ai teli wellness, dai bicchieri alle porcellane, sino al tovagliato. L’ampia gamma di prodotti che Lusini è in grado di proporre ha decisamente convinto i proprietari nella scelta di un partner affidabile e preciso: «Con Lusini possiamo contare sulla qualità del prodotto e sulla precisione del servizio offerto», sottolinea il patron di Villa Madruzzo, Battista Polonioli, personaggio importante e storico dell’accoglienza turistica in provincia di Trento.

Dal ristorante al bar, fino all’area benessere

L’importanza di un simile connubio è resa ancora più forte dall’attenzione che Villa Madruzzo ha sempre dedicato al suo ristorante, da sempre fiore all’occhiello dell’attività, ma anche al suo servizio bar. Ecco dunque spiegato l’ingresso degli eleganti bicchieri Ines o dei macina sale e pepe Moreno all’interno del locale, così come il tovagliato in cotone Palermo, ad adornare i tavoli del ristorante.

Tovagliato, posate e porcellane 1/3 Bichieri per l'area bar 2/3 Asciugamani e teli per l'area wellness 3/3 Previous Next

Ma la stessa attenzione posta sul ristorante viene dedicata anche all’area benessere dell’hotel, la vera oasi di relax e distensione della struttura. A far da cornice a questo luogo di pace sono stati scelti i soffici asciugamani e teli wellness della linea Dina, un vero tocco di alta qualità, simbolo della cura e dell’attenzione che da sempre Villa Madruzzo riserva a questa area della sua offerta.

Nuovi prodotti e tendenze

La stabile relazione instaurata tra Villa Madruzzo e Lusini testimonia la particolare attenzione che negli ultimi anni Lusini ha dedicato ai suoi clienti storici, cercando sempre di offrire nuovi prodotti e tendenze all’interno delle quali potessero rispecchiarsi sia le strutture ricettive più classiche e legate allo storico concetto di accoglienza, sia quelle più moderne e attente alle nuove tendenze del mercato.

Lusini

via del Macello 57/A - 39100 Bolzano

Tel 0471 1775260