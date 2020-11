Zanini Porte, qualità e design per l’albergo moderno

Pubblicato il 19 novembre 2020 | 10:58

Dettaglio camera Collezione Rialto

PORTE TAGLIAFUOCO

Porta Hotel tagliafuoco con iluminazione Led e porta tagliafuoco EI 30 laccata

Dettaglio camera collezione Miramare

ARREDO HOTEL

Camera collezione Miramare

Testata letto collezione Scala

NUOVO CENTRO ESPOSITIVO

anini Porte progetta e produce porte per interni, porte hotel tagliafuoco e arredamento per hotel. Qualità e design sono i valori che contraddistinguono Zanini, che realizza i prodotti più prestigiosi per il settore e che vanta oltre 70 anni di attività: l’azienda è nata come una realtà artigianale nel 1946 in provincia di Verona. All’inizio degli anni ‘80 incomincia ad assumere connotati industriali con i primi 1.000 metri quadrati coperti di stabilimento. Oggi Zanini Porte produce 400mila unità finite nelle proprie fabbriche in un’area complessiva di 60mila metri quadrati.Le porte Zanini sono progettate per andare incontro a tutte le esigenze di un albergo moderno: l’abbattimento acustico è ormai un parametro fondamentale, mentre la resistenza al fuoco e la tenuta ai fumi in caso di incendio sono un obbligo di legge, così come l’uso dei sistemi di autochiusura e antipanico. La durabilità della porta è un altro argomento importantissimo perché un investimento in prodotti di qualità deve durare nel tempo.Le porte Zanini uniscono tutte queste funzioni in un solo prodotto dalla resa estetica eccezionale e personalizzabile a piacere: possono essere infatti utilizzate tutte le finiture in TSS antigraffio così come le impiallacciature in legno, i laminati HPL e le laccature in qualsiasi colore. Le prove di resistenza al fuoco sono eseguite esclusivamente presso laboratori abilitati secondo le norme europee di riferimento per la resistenza al fuoco, la tenuta ai fumi sa e l’abbattimento acustico.Le certificazioni Zanini sono riconosciute anche all’estero grazie alle validazioni dei maggiori enti internazionali di certificazione (Efectis per la Francia, VKF per la Svizzera, Exova per il Regno Unito, UL per gli Stati Uniti, il Canada e i Paesi del Golfo).Le collezioni d’arredamento abbinate alle porte tagliafuoco sono disponibili in tutte le finiture, creando così un coordinamento estetico e funzionale indispensabile per la progettazione degli interni di strutture alberghiere. I mobili per le stanze sono progettati in sistemi modulari, flessibili e integrabili e i materiali utilizzati sono altamente resistenti e proposti in diverse finiture a seconda dello stile della camera.Ai vantaggi garantiti dalla produzione industriale in termini di affidabilità, prestazioni e prezzo si aggiunge una grande possibilità di personalizzazione, infatti tutte le collezioni d’arredo possono essere prodotte a seconda delle richieste: diverse imbottiture di testate letto, illuminazione a led integrata, armadi e contenitori aperti o con diverse chiusure, battenti o scorrevoli.I mobili per il bagno sono progettati applicando le ultime novità estetiche e costruttive, considerando la specificità dell’ambiente. L’utilizzo di materiali idrorepellenti per le porte dei bagni e i mobili garantiscono un eccezionale standard di durata. L’abbinamento tra la funzionalità delle porte tagliafuoco e l’arredo in una soluzione omogenea e unica, rispettando le ultime tendenze e gli standard produttivi, è una garanzia di livello qualitativo decisamente superiore nel contesto dell’arredamento per l’ospitalità.Da gennaio 2021 Zanini aprirà a Verona (in prossimità dell’uscita dell’autostrada Verona Est) un centro espositivo multifunzionale di oltre 1.000 metri quadrati dedicati a tutti i prodotti della propria gamma: porte per interni, porte antincendio, arredo hotel, mobili per il bagno, pavimenti e rivestimenti. Un’occasione per vedere e toccare con mano la qualità delle proposte e tutte le novità di Zanini.Per informazioni: www.zaniniitalia.com