Vinventions omaggia Les Crêtes al Mercato dei vini dei vignaioli indipendenti

Come l’innovazione ha supportato la cantina Les Crêtes nel valorizzare un territorio come la Valle D’Aosta? È questo il tema con cui Vinventions, azienda specializzata a livello mondiale delle chiusure per vino, ha scelto di partecipare all’11° Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, organizzando una degustazione di tre tipologie di vini di Les Crêtes tappati con chiusure innovative e sostenibili. L’evento “Les Crêtes: attitudine contemporanea e identità cristallina” si svolgerà sabato 26 novembre alle 14.30 e fa parte del programma ufficiale della fiera organizzata dalla Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti a Piacenza Expo - Quartiere Fieristico Di Piacenza.

Vinventions è un'azienda specializzata a livello mondiale delle chiusure per vino

Degustazione evento con il primo Master of Wine italiano Gabriele Gorelli

Sarà Gabriele Gorelli, primo master of wine italiano e brand ambassador Vinventions, a dialogare con Matilde Poggi (Vignaiola in Veneto, presidente Cevi - Confederazione Europea Vignaioli Indipendenti e già Presidente Fivi) e con Raffaele Crotta, enologo di Les Crêtes, azienda guidata da Costantino Charrere, primo presidente di Fivi.

«Charrere – dichiara Gorelli – ha rappresentato un punto di riferimento non solo per la Valle d’Aosta, ma per tutta l’enologia italiana. La capacità di restituire in modo cristallino la forza del territorio è stato uno dei punti fermi del suo lavoro a cui tutti noi dobbiamo molto. Sono felice che Vinventions, insieme alla Fivi, mi abbiano scelto per rendere omaggio a questo grande maestro». In degustazione ci saranno i vini di Les Crêtes: Pinot nero Valle d’Aosta DOC 202, Cornalin Valle d’Aosta DOC 2021, Pinot Grigio Brulant Valle d’Aosta DOC 2021 e 2019.