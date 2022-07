I tappi sostenibili di Vinventions: -23% di acqua per la produzione

«Proteggere il pianeta – ha dichiarato Antonino La Placa, direttore commerciale Italia di Vinventions – significa dare futuro all’economia e per questo ogni anno pubblichiamo la nostra Relazione sulla Responsabilità sociale d’impresa, mettendo in trasparenza i nostri risultati. Rappresentiamo il 14% del mercato mondiale dei tappi, abbiamo una grande responsabilità nel supportare i nostri clienti verso un percorso concreto di transizione ecologica. Il vino sarà sempre più sostenibile, lavoriamo ogni giorno per questo traguardo».

Tappi Nomacorc Blue Line di Vinventions

Un bene prezioso

Salvaguardare l’acqua è una delle prime missioni di Vinventions, in particolare in un momento drammatico come quello di oggi con la siccità che interessa molte parti del mondo. Nell’ultimo anno l’uso di acqua per produrre le chiusure del gruppo è diminuito del 23%, come testimoniato dalla Relazione 2021 di Vinventions appena pubblicata.

Il mercato apprezza

Sono state 2,8 miliardi le bottiglie protette da tappi sostenibili di Vinventions, con il 78% rappresentato dai prodotti Nomacorc. Le serie Blue e Green Line sono state tra le più apprezzate dalle aziende vinicole che scelgono di stringere un patto con il consumatore e con il pianeta per vini sempre più a basso impatto ambientale.

Sicurezza sul lavoro ed economia circolare

Tra gli impegni anche l’aumento della sicurezza sul lavoro, lo sviluppo dell’economia circolare con le strategie per la raccolta dei tappi in tutto il mondo, l’utilizzo di energie rinnovabili al 100% in tutti gli uffici di Vinventions. Impegni in linea con gli obiettivi 3, 5, 7, 12, 13 e 14 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



www.vinventions.com