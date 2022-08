Ecco i nuovi tappi in sughero di Amorim con Tca non rivelabile

L'ultima innovazione Amorim Cork Italia, ha un nome evocativo della sostenibilità e, al contempo, è un'avanguardia tecnologica assoluta. È Xpür®, il più sostenibile ed efficace sistema per l'eliminazione del Tca (la molecola responsabile del fastidioso "sapore di tappo") e degli Off Flavours (altri sentori anomali, in genere indesiderati che alterano il sapore del vino) dai tappi di sughero microagglomerati, alla portata di ogni cantina. Per gli spumanti, invece c'è Spark 02 NDtech® con corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a contatto con il vino.

L'Xpur Vintage Qork di Amorim

Da Amorim Cork Italia il tappo sostenibile che non sa di tappo

Il processo di preparazione di Xpür® sfrutta la CO2 nello stato supercritico per attraversare il sughero con un’estrazione spinta, un approccio innovativo che permette di raggiungere l’apice dell’efficienza,

con un valore di Tca minore/uguale a 0.3 ng/l. Nel tappo Xpür®Vintage Qork, in particolare, è racchiusa la più grande innovazione possibile: un collante naturale composto per il 100% da polioli vegetali, derivanti dall’olio di vinacciolo. La componente naturale del sughero, da millenni considerato etico e rispettoso di natura e processi, diviene un elemento importante in particolare per chi cerca il packaging premium e sostenibile. Una leadership tecnologica inarrestabile e un occhio di estremo riguardo verso la moderna sensibilità ambientale: con Amorim Cork il connubio tra scienza e rispetto è il cuore pulsante di un'intera offerta aziendale.

Il tappo spumante Spark 02 NDtech®

L’eccellenza nel packaging ha il sigillo di Amorim Cork Italia: il più sicuro alleato per i vini di qualità. Nel mondo dei vini destinati alle celebrazioni, infatti, la garanzia sensoriale è un valore prezioso da tutelare con superpoteri. In Amorim Cork Italia questa ricchezza diventa perfezione nel tappo Spumante Spark 02 NDtech® con corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a contatto con il vino.

Una chiusura esclusiva, garantita da tre fasi di controllo: un trattamento di vaporizzazione brevettato delle rondelle CORKNOVA®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili; un sistema a raggi X, il TRX-D, per la rilevazione dei difetti interni delle rondelle e la selezione mediante gascromatografia individuale che garantisce un contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità analitico. Il tappo Spumante Spark 02 NDtech® ha un bilancio di carbonio negativo, pari alla cattura di 562 g di CO2 per tappo lungo tutta la filiera produttiva. Amorim Cork Italia, così, si rivela come il più potente alleato per ogni cantina attenta alla valorizzazione dei propri prodotti e all’eredità che lascia.