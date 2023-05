Vinventions Italia, la "degustazione di tappi" vola in California

Dopo il successo delle ultime degustazioni Taste the Difference organizzate da Vinventions Italia in Abruzzo, in Sicilia e Campania e sulle ali dell’entusiasmo generato della nuova chiusura Nomacorc Ocean, realizzata con rifiuti di plastica riciclata destinata a finire negli oceani, Vinventions vola in California per incontrare i produttori statunitensi. Il modello della “degustazione di tappi” creato da Vinventions, prevede che i partecipanti provino dei vini della stessa annata e dello stesso lotto preservati da chiusure differenti per caratteristiche e permeabilità all’ossigeno.

L’obiettivo è dimostrare come le chiusure Nomacorc, che garantiscono una penetrazione di ossigeno controllata, possano diventare strumento fondamentale nelle mani dell’enologo per decidere l’evoluzione del proprio vino. A guidare la degustazione nella Napa Valley è stato Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano e Brand Ambassador di Vinventions, che ha raccontato ai produttori locali il Barolo Brandino.

