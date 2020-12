Agnelli Complements rafforza la professionalità dei cuochi

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 11:30

Cambro GoBags e Cam GoBox

Contenitori isotermici per il trasporto professionale



CAMBRO GOBAGS

Le GoBags sono ideali per consegne singole di alimenti caldi o freddi, specialmente per le pizze.

Tessuto in nylon resistente

Isolamento ad alta densità

Progettato per proteggere la qualità degli alimenti

Manici e tracolle incorporate per il trasporto comodo e sicuro

Necessitano di pochissimo spazio per lo stoccaggio

CAM GOBOX

Realizzati in EPP (polipropilene espanso), materiale eco-compatibile dalle alte prestazioni e rispettosi dell’ambiente, le Cam GoBox sono incredibilmente leggere e rendono facili le consegne.

Mantengono gli alimenti a temperature sicure per quattro ore

Ideali per lo stoccaggio e le consegne

Adatti a consegne multiple

Impilabili

Vasta scelta di articoli/prezzi

n tempi di emergenza sanitaria, i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, locali di intrattenimento e società di banqueting) sono tra i settori più colpiti dal coronavirus. In risposta a questi cambiamenti, una tendenza che sta emergendo da qualche mese anche in Italia riguarda l’abitudine di ricorrere ai, soprattutto per quanto riguarda il settore ristorativo e alimentare. Negli ultimi anni è aumentata infatti l’offerta di servizi e proposte di questo tipo: un esempio è fornito dall’affermarsi della figura del, in occasioni particolari, a casa dei clienti. Oltre a queste situazioni, tuttavia, si ricorre sempre più a questi servizi anche nella quotidianità: attraversoè possibile ordinare la cena o effettuare la spesa in una sorta di, con la possibilità di farsi recapitare tutto a domicilio, Agnelli Complements è la realtà commerciale di, specializzata nella vendita di attrezzature professionali, nata per offrire prodotti altamente di qualità, dallo stile impeccabile ed efficace, e un servizio professionale a 360° al settore Horeca anche per ile l’. Prodotti specifici ricercati da esperti del settore per il mondo professionale e concepiti per lavori di alto stress di utilizzo.Quale attrezzatura necessiti per il servizio di food delivery? Uno dei marchi che compongono l’offerta di prodotti del Catalogo Agnelli Complements è, fra le migliori aziende internazionali che si distinguono nel comparto della produzione di attrezzature per l’Horeca in originalità, unicità di prodotti, tecnologie avanzate, facilità di utilizzo e di manutenzione, oltre a garantire referenze affidabili, di facile impiego, resistenti e durature.Per il delivery e l’asporto, Pentole Agnelli con Cambro offre la più ampia gamma dicon un sistema ottimale per far crescere lae migliorare il sistema di consegne, mantenendo intatta la. Dal momento in cui il cibo viene preparato a quello in cui raggiunge la tavola, ogni secondo è importante. Mantenete la sicurezza degli alimenti, caldi o freddi, in tutti gli step della consegna. Inoltre, i materiali die ilmigliorano e facilitano il lavoro per il personale. Una ben organizzata struttura logistica permette inoltre, alla clientela Agnelli, di poter fare ordini senza grossi impegni in termini economici e di avere tutti i prodotti a catalogo in pronta consegna.Per informazioni: www.pentoleagnelli.it