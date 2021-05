Amorim Cork per l’ambiente: certificata la sostenibilità dei tappi

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 20:30

I

Il sughero da tappi da riciclo può diventare elemento di arredo

L'uso di un tappo in sughero attenua l'impatto ambientale delle filiere

2

2

Il sughero da tappi da riciclo può diventare elemento di arredo

Un certificato che riporta la quantità di CO 2 assorbita

2

2

2

2

. Per 150 anni ha aggiunto valore al sughero. Oggi, più che mai, ne sta arricchendo l’essenza agendo per sottrazione, consentendo grazie alla sua filiera una significativa riduzione nell'ambiente dell’impronta di carbonio., con garanzia certificata da enti esterni che siano fatti con veramente materiali rinnovabili, estratti da querce da sughero che non vengono mai abbattute. Aiutando le cantine e le distillerie a diventare più sostenibili, stanno offrendo il massimo valore possibile a un futuro comune.Su questo fronte,, che consiste nella costruzione, da parte di alcune aziende e organizzazioni, di un'immagine di sé positiva ma ingannevole sotto il profilo dell'impatto ambientale, volta a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli effetti negativi che le proprie attività o i propri prodotti causano in natura.A ulteriore e fermo contrasto di questa disinformazione ha già, in attesa dei dati di tutte le altre tipologie di tappo. Oggetto di analisi, quindi, il, risultati trattenere rispettivamente 309 grammi, 392 grammi e 562 grammi di CO. Una certificazione che dimostra come per effetto di compensazione l'uso di un tappo in sughero attenua l'impatto ambientale delle filiere in cui è coinvolto Amorim tuttavia ha fatto di più: ha fornito ai clienti che hanno acquistato queste tipologie di tappi nel 2019 un certificato che riporta la quantità di COassorbita dalle chiusure scelte.. I numeri sono da capogiro, se si considera che nel 2019 Amorim Cork Italia ha venduto un totale di 614 milioni di tappi in sughero di cui 260.518.000 con il calcolo di COcertificato. La somma della ritenzione di questi ammonta a, anziché rilasciate nell’ambiente.Per informazioni: www.amorimcorkitalia.com