Con Molino Vigevano il cartone per pizza diventa un messaggio di qualità

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 16:21

Le Prugne della California

a filosofia diè ben precisa: fornireai clienti e. In un momento come questo, tale vocazione viene amplificata fornendo diverse nuove attività per supportare il comparto food . L’ultima novità introdotta dall’azienda vede la produzione dimolto particolari, destinati ai nuovi clienti che si affideranno alla qualità offerta dalle farine Molino Vigevano. Il cartone, chiamato “”, comunica al cliente finale che il prodotto è realizzato con un protagonista indiscusso: il. Tutte le farine Molino Vigevano infatti sono prodotte con questo ingrediente, ricco di nobili qualità ed estremamente versatile, che dona alle pizze un profumo e un gusto unico.Ogni ristoratore ama raccontare la cura che ripone nelutilizzate per instaurare quel clima di fiducia con la clientela che è difficile coltivare in questo particolare periodo storico, dove manca il contatto e il confronto diretto. Da questa esigenza nasce l’idea di Molino Vigevano di trasformare un semplice box per trasportare il prodotto in uno strumento di comunicazione diretta al pubblico.Infine, i consumatori potranno usufruire di un, spendibile sullo shop online del gruppo Lo Conte, per tutti i prodotti. In questo modo i ristoratori potranno comunicare l’attenzione nel proporre un prodotto di qualità e i consumatori potranno avere un motivo in più per affidarsi con fiducia al servizio delivery in questa delicata fase storica.Tra le altre attività messe in campo dall’azienda ricordiamo anche il, per implementare il delivery e favorire le riorganizzazioni interne del proprio business, e la, ideale per l’asporto in quanto garantisce una pizza sempre fragrante, anche dopo molti minuti dalla sua realizzazione.Per informazioni: molinovigevano.com