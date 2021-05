Il cavatappi personalizzato: un eccellente gadget promozionale in ambito food

Pubblicato il 05 maggio 2021 | 08:30

Chi avrebbe mai pensato che i cavatappi e gli apribottiglie potessero essere considerati degli oggetti utili per farsi pubblicità? Invece, basta un pizzico di fantasia per fare in modo che questi semplici accessori si trasformino in ottimi veicoli promozionali: per di più, hanno il vantaggio di costare poco, e quindi possono essere scelti da tutti, incluse le aziende di piccole dimensioni che possono riservare al marketing un budget limitato. Basta aggiungere sul cavatappi il logo aziendale, ed ecco che la visibilità del marchio non potrà che crescere con il passare del tempo.





Le tecniche di personalizzazione

I modelli di apribottiglie personalizzati tra cui è possibile scegliere sono tanti, così come diversi sono i metodi di stampa che vengono utilizzati. Ecco, allora, che individuare il prodotto perfetto per i propri bisogni è semplice. Ovviamente nella selezione della tecnica di stampa è importante tener presente la configurazione e la conformazione del logo. Per esempio, nel caso di un marchio con più di un colore, il consiglio è di optare per un prodotto in plastica, per il quale sono adatte sia la tampografia che la serigrafia. Viceversa, con un apribottiglie in metallo si può incidere senza problemi una scritta.

La serigrafia e la tampografia

Ma in che cosa consistono di preciso la serigrafia e la tampografia? La prima costituisce la tecnica più vantaggiosa dal punto di vista economico quando devono essere realizzati disegni a un colore, ed è perfetta per personalizzare gli apribottiglie che presentano un rivestimento in PVC o in gomma. Per quanto riguarda la tampografia, invece, si tratta di un metodo che permette di integrare più colori. Una terza strada che si può percorrere è quella dell’incisione laser, che ha il solo difetto di non consentire l’incisione del colore. Non è un grande inconveniente, comunque, soprattutto se si tiene conto del fatto che il risultato offerto dal laser è di livello elevato, molto elegante.

Vietato improvvisare

Come si vede, nessun dettaglio può essere lasciato al caso, anche perché a materiali differenti corrispondono metodi di stampa differenti. Una volta individuato un gadget che si reputa coerente con lo stile del proprio brand, comunque, è utile ricordare che la leggibilità deve essere sempre assicurata. Infatti, l’area di stampa non è molto grande: proprio per questo il suggerimento è quello di stampare un logo di piccole dimensioni e un numero limitato di caratteri. Qualora il marchio sia caratterizzato dalla presenza di più colori, è il caso di trovare un modo per semplificarlo. D’altra parte i cavatappi come strumenti pubblicitari possono essere scelti da aziende di qualunque tipo, inclusi i produttori di gomme per auto e di orologi di lusso. Questi gadget hanno anche il pregio di poter essere ordinati in quantità importanti, a un prezzo ridotto. Un bel vantaggio, anche per le coppie di sposi che potrebbero scegliere gli apribottiglie come bomboniere.

I prodotti personalizzati di Gadget365

I cavatappi personalizzati rientrano fra i prodotti disponibili nel catalogo di Gadget365, azienda con più di 10 anni di esperienza nel settore, nel corso dei quali ha avuto modo di affiancare oltre 15mila clienti impegnati a pianificare e realizzare campagne di comunicazione tramite l’oggetto. Gadget365 è un’azienda della provincia di Varese che mette a disposizione soluzioni innovative ai prezzi più bassi rivolgendosi non solo alle aziende, ma anche ai privati e alle associazioni. Nel suo catalogo si trovano prodotti di ogni genere, come gli ombrelli, i lanyard porta badge, le cuffie wireless, gli scaldacollo, i beauty case e tantissimi altri articoli afferenti alle più diverse categorie merceologiche.

Chi può usare gli apribottiglie per farsi pubblicità

È decisamente ampio il ventaglio di soggetti che possono sfruttare gli apribottiglie per farsi pubblicità. Non ci si deve limitare solo al settore della ristorazione, insomma, anche se è evidente che i ristoranti e i bar sono tra gli attori privilegiati in tal senso. È chiaro, infatti, che un pub o una pizzeria che desiderino far conoscere la propria attività possono trovare in un cavatappi personalizzato un gadget perfetto da regalare. Si può pensare di distribuire questi omaggi in occasione dell’evento di inaugurazione, oppure in corrispondenza di ricorrenze speciali (per esempio il compleanno del cliente).

La creatività al comando

Con un po’ di fantasia qualunque attività imprenditoriale può trarre vantaggio dalla scelta degli apribottiglie personalizzati. Si pensi, per esempio, a un birrificio artigianale: ormai non sono più realtà di nicchia, dal momento che il business si sta evolvendo e sta proliferando. Di conseguenza, sia per le attività che si affacciano per la prima volta sul mercato che per quelle già esistenti da anni, la concorrenza è molto agguerrita, e c’è bisogno di trovare un rimedio. I cavatappi promozionali possono esserlo: basta personalizzarli riportandovi sopra il nome di una delle birre che si producono, che così sarà sempre ricordato dai clienti.