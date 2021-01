Suber, oggetti di design nati dai tappi in sughero riciclati di Amorim Cork

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 20:04

Dai tappi di sughero al design della collezione Suber coin il progetto Etico

Ottomila cataloghi distribuiti

Il sughero da tappi di riciclo diventa elemento di arredo

Il sughero da tappi di riciclo diventa elemento di arredo. Secchielli per vino dalle texture naturali, animalier e colorate, il sughero viene reso così ancora più prezioso, perlomeno a livello di design, del prodotto da cui ha origine, quel tappo che, pur con una sua personalità elegante, deve assolvere a funzioni tecniche rigorose, che diventano talvolta prioritarie. Questa è la prima collezione Suber, realizzati interamente in Italia, con il sughero dal riciclo. L'intero processo nasce dalla sensibilità di Amorim Cork Italia, leader nella produzione e vendita di tappi in sughero che, ormai dal 2011, intercetta anche quelli usati per avviarli a una nuova vita. Un esempio più che virtuoso di economia circolare, dal momento che nella raccolta dei tappi, con questo progetto, si coinvolgono associazioni onlus distribuite capillarmente in tutta Italia. Il design, inoltre, riconoscendo le potenzialità del sughero, arriva a dare vita a un vero e proprio valore intangibile nel suscitare il desiderio di vivere con questi oggetti e tangibile perché poi tradotto in risultato di mercato. Dall'ambizione di Amorim di creare una linea di oggetti di design si è sviluppato il contatto con Tiziano Guardini, architetto e designer già sensibile all'utilizzo del sughero nella sua professione, ideatore e curatore del progetto. Ottomila piccoli cataloghi sono già stati distribuiti in altrettante aziende vitivinicole, trattandosi innanzitutto di prodotti che ben si sposano in questi ambienti, anche a livello simbolico: il tappo torna così da protagonista in cantina. Con Suber, Amorim Cork Italia (Conegliano, Tv) ha vinto il bando della Regione Veneto per il Museo di Impresa, che prevede anche la visita virtuale degli stabilimenti. È già stato avviato un percorso formativo per lo staff che si occuperà di gestire il Museo di Impresa, dove si andrà a raccontare la storia del sughero, il tema del riciclo e la visione dell'azienda stessa, di cui si parlerà attraverso gli oggetti di design, ovvero prodotti inattesi rispetto alla normale produzione di tappi per packaging di valore dell'azienda stessa. L'iniziativa, che vede a fianco di Amorim Cork Italia il Comune di Conegliano, la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari, promuoverà così prodotti che intendono diventare sibolici per il Veneto, immaginando di raccontare la storia e del territorio dei materiali, a dimostrazione di come il sughero si mantenga versatile (e anzi diventi potenzialmente lussuoso), soprattutto quando gli si offre una seconda opportunità di vita. Per informazioni: www.suberdesign.it