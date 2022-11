Ritorna la campagna “Rch Pay: la cassa diventa un Pos”

Rch torna in pubblicità. Dal 3 novembre parte il piano di comunicazione integrato che ha come soggetto Rch Pay, il sistema di pagamento che trasforma i registratori di cassa in veri e propri Pos in grado di accettare, attraverso un semplice smartphone, i pagamenti digitali dei clienti. Lo spot televisivo da 30”, che sarà on air a partire da novembre sulla piattaforma Sky, integrato da un’iniziativa di un product placement all’interno della trasmissione “4 Ristoranti”, risponde all’esigenza del brand di comunicare i vantaggi di questo innovativo sistema di pagamento che non prevede costi di attivazione e nessun canone mensile.

Un parallelismo tra chiarezza e contemporaneità

La narrazione della campagna Rch gioca sul parallelismo tra chiarezza e contemporaneità: le due parole d’ordine selezionate dal giovane e dinamico team creativo che ha realizzato lo spot. È stato scelto il concept illustrato, ideale per trasferire molteplici informazioni in poco tempo e a diversi target di pubblico, sia come professione che come fascia d’età. A uno stile semplice, moderno e inclusivo è stato poi abbinato uno storytelling chiaro e immediato, in grado di fare sentire rappresentate diverse categorie commerciali.

Una sinergia di mezzi per un raggiungere un target più ampio

Il nuovo commercial fa parte di una più ampia pianificazione che prevede una sinergia di mezzi per raggiungere un target molto ampio, tra cui una campagna digital video e tabellare di due settimane sui circuiti News e People Network di Mediamond, integrata da un’ampia programmazione su testate web e print del settore foodservice. La campagna di comunicazione Rch comprende, inoltre, 390 spot radiofonici da 15” che saranno on air per 2 settimane su diverse emittenti locali e nazionali, tra cui 105, Radio Montecarlo e R101. Il concept creativo della campagna è stato realizzato da Applied Interactive, mentre l’intera pianificazione media è a cura di Pragmatika. La campagna Rch si arricchirà a gennaio di altri flight di comunicazione sulle principali testate sportive digitali.

La nuova frontiera dei pagamenti del futuro

«L’obiettivo di questa campagna è trasferire, utilizzando un tono vivace lontano dal linguaggio tradizionale, tutte le potenzialità della nuova frontiera dei pagamenti del futuro, sempre più semplici e immediati. Proprio in quanto si tratta di una reale evoluzione nel settore dei digital payment, anche realtà di primo piano come Visa hanno creduto nella validità della nostra nuova soluzione accompagnandoci nelle attività di promozione. Per la nostra campagna abbiamo scelto lo stile illustrato perché permette di comunicare in modo più veloce ed efficace le funzionalità di Rch Pay, facendo comprendere immediatamente quali sono i vantaggi della nostra nuova soluzione che rivoluziona il mondo dei pagamenti digitali» - ha commentato Nicola Cassoli, direttore commerciale e marketing di Rch Spa.

