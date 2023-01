Passepartout a Sigep: le novità software di controllo e gestione dati per le imprese

Passepartout è una software house dinamica e moderna che sviluppa, da oltre 30 anni, software gestionale e vanta ad oggi, oltre 80.000 utenti a testimonianza del largo consenso di chi, tra aziende e professionisti, ha creduto nella stabilità e nella completezza dei suoi programmi gestionali. L’area Ricerca e Sviluppo di Passepartout ha prodotto, negli anni, soluzioni affidabili e innovative caratterizzate da funzionalità standard e strumenti di personalizzazione integrati che soddisfano ogni tipo di esigenza.

La strategia aziendale prevede quale unica modalità di accesso al mercato, la distribuzione, l’assistenza e la personalizzazione del software gestionale, attraverso un canale di concessionari qualificati. Una rete consolidata di numerose strutture Partner presidia il territorio, offrendo un alto livello di qualità nei servizi. Un trend di crescita costante ha consolidato il patrimonio aziendale e consentito scelte innovative con ingenti investimenti su risorse umane, infrastrutture e strumenti di lavoro.

Ricci: «Controllo e gestione per i nostri clienti in modo semplice e veloce»

A Sigep 2023, Rudy Ricci, direttore dello sviluppo per il canale Horeca, ha commentato così la presenza dell'azienda alla grande fiera di Rimini: «Oggi presentiamo tutta la nostra suite al completo: Passepartout Menu per la gestione del punto vendita food and beverage. Ci sono tante novità, abbiamo il cloud dove possiamo consolidare i dati ed il controllo e la gestione per i nostri clienti in modo semplice e veloce. E poi abbiamo tutta la gestione della produzione, sia per chi ha piccoli locali che per chi ha grandi laboratori».

Passepartout

Via Consiglio dei Sessanta, 99, 47899 Dogana, San Marino

Tel. 800414243