Contract District Group, per una prima cena come al ristorante nella nuova casa

È il principale partner di interior design di alcuni dei più importanti progetti residenziali a Roma e a Milano. Contract District Group è una società che ha cambiato il modo di proporre l’immobiliare residenziale. Ora ha lanciato Home-J, un’applicazione che trasforma e semplifica la procedura di acquisto di un immobile. Parola chiave: digitalizzazione nelle fasi di personalizzazione e allestimento. Sarà un’applicazione innovativa, che accompagnerà il cliente anche dopo la consegna dell’immobile.

Contract District Group, Electrolux e ChefDelivery per una esclusiva prima cena a domicilio

Home-J di Contract District Group, una prima cena memorabile

Contract District Group è pronta a rendere memorabile l’ingresso nella nuova abitazione. Grazie alla partnership con Electrolux Group, trasformerà la prima cena nella nuova casa in un momento elettrizzante e di alta cucina, come al ristorante. Tutto questo grazie al servizio di chef a domicilio, offerto in collaborazione con ChefLivery. È un servizio nuovo, nato nel 2022 con l’obiettivo di portare nelle case nuove esperienze culinarie personalizzabili e sempre più dinamiche.

ChefLivery, cena a domicilio con cuochi di alto livello

Come funziona la cena a domicilio con Home-J di Contract District Group?

Sarà un’esperienza esclusiva, ma anche semplice da vivere. Il tutto parte dalla nuova app di Contract District Group, Home-J: si sceglierà una data e un menù, calibrato in base alle proprie esigenze culinarie. Da questo momento penserà a tutto l’applicazione: lo chef a domicilio creerà un’esperienza indimenticabile proprio come se i clienti fossero al ristorante. I cuochi di ChefLivery hanno una lunga esperienza nelle cucine dei ristoranti di livello nazionale e internazionale. Sapranno soddisfare i palati di ogni persona, da chi cerca piatti tradizionali a chi preferisce le sperimentazioni.

L'applicazione Home-J di Contract District Group

Contract District Group: Electrolux e Chefliver, una partnership a servizio del cliente

Convivialità e gusto di qualità: è a questo che puntano Home-J, Contract District Group, Electrolux e ChefLivery. Il Direttore marketing di Electrolux, Matteo Frattino, commenta con entusiasmo la proposta e la partnership: «Affiancando con strumenti, servizi e training sui nostri elettrodomestici gli chef coinvolti nel progetto ChefLivery vogliamo mettere a disposizione tecnologie avanzate e intuitive al fine di valorizzare il loro estro e la loro abilità, supportandoli nella creazione di piatti straordinari».

Tra i partner anche Electrolux

Ma l’esperienza con Home-J non terminerà con la cena a domicilio. Grazie a convenzioni ad hoc l’applicazione consentirà ai clienti di Contract District Group di vivere esperienze gastronomiche ed enologiche indimenticabili. Il tutto, ovviamente, sarà personalizzabile in base a gusti ed esigenze. «Home-J rappresenta uno strumento unico ed esclusivo – spiega Lorenzo Pascucci, Ceo e Founder del Gruppo –, pensato per accompagnare i nostri clienti nel loro viaggio dal compromesso al rogito, ma anche successivamente, quindi non solo con i servizi di assistenza post-vendita legati all’interior design. Una soluzione tecnologica inedita, avviata dopo anni di sviluppo, che permette di gestire e visualizzare da remoto le attività tipiche della fase di personalizzazione della propria abitazione, amplificando l’esperienza fisica garantita dai nostri show-room con servizi aggiuntivi rilasciati oggi digitalmente».

Contract District Group

Via Francesco Guicciardini, 6, 20129 Milano (Mi)

Tel. 02 8403091