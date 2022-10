CEI Robot, l’interazione intelligente per i ristoranti

Da quasi quarant’anni CEI è apprezzata per portare sul mercato ristorativo prodotti di alta qualità, tra i primi a progettare negli anni ‘80 i sistemi di comande completi che conosciamo oggi senza tralasciare l’affidabilità dell’assistenza capillare che ricopre tutt’Italia. L’azienda presenta una nuova gamma di prodotti che entra a far parte del suo catalogo: nasce infatti CEI Robot, un’innovativa famiglia di robot di servizio che possono fornire un lavoro prezioso nell’area spesso frenetica del servizio clienti.

Utilizzabili in svariati scenari, grazie alle caratteristiche che riescono ad adattarsi al meglio all’attività nella quale vengono impiegati, le loro funzionalità principali sono state appositamente progettate per operare nel settore ristorativo, fornendo aiuto a camerieri e cameriere e, così facendo, aiutano a ridurre efficacemente i costi di manodopera. Risolvono i problemi di carenza di personale e si ripagano in tempi brevi. Non vogliono essere i sostituti dei loro colleghi camerieri ma affiancarsi a loro in operazioni ripetitive e faticose creando attrattiva per la clientela. I CEI Robot sono un aiuto discreto, affidabile e soprattutto instancabile, che si affianca allo staff: promuovono i prodotti, accompagnano i clienti ai tavoli, consegnano le vivande, aiutano a sparecchiare, eseguono consegne, interagiscono con i clienti e con lo staff.

Aspetto amichevole e personalità carismatica

I CEI Robot sono dotati di un approccio eccezionale all’interazione intelligente. Interagiscono con i commensali a voce e mostrano una varietà di espressioni facciali dall’aspetto amichevole sul display, conferendogli una personalità carismatica. Possono muoversi in modo fluido e autosufficiente navigando con alta precisione, evitando ostacoli fissi e mobili e riconoscendo tavoli e postazioni di preparazione, essendo dotati di tecnologia “Slam” (Simultaneous localization and mapping) e tecnologia radar laser ad alta precisione.

Questi robot possono adattarsi a una varietà di attività di servizio grazie a un concetto di design modulare ben congegnato. Per coprire diverse tipologie d’impiego, offrono moduli liberamente personalizzabili e vassoi facili da pulire. Sono un’affascinante dimostrazione delle possibilità della robotica nel settore dei servizi: altamente funzionali e dall’aspetto futuristico ed allo stesso tempo simpatico, questi robot ridefiniscono il concetto di servizio.

Le 5 funzionalità ad hoc per la ristorazione

Per il settore ristorativo, presentano 5 grandi funzionalità, ognuno con la sua peculiarità, da poter utilizzare al meglio per rendere unica l’esperienza nel locale.

ATTRATTIVA

Un prodotto moderno che incuriosisce grandi e bambini. Interagisce con i clienti, sponsorizza prodotti e si muove nelle sale tra un tavolo e l’altro pronto per un nuovo compito da svolgere.

ACCOGLIENZA

Un simpatico benvenuto per i clienti che entrano nel locale. I CEI Robot accolgono e intrattengono i clienti mostrando, ad esempio le novità del menu, o raccontando barzellette.

ACCOMPAGNAMENTO

Si muovono autonomamente per il locale, evitando gli ostacoli e riconoscendo la posizione di sale e tavoli. Con il loro aiuto i clienti raggiungono il loro tavolo senza compromettere il lavoro dello staff.

FOOD DELIVERY

Porta piatti e bevande ai tavoli dei clienti, instancabile, diversi vassoi porta vivande, carico totale massimo di 30 kg. Un aiuto concreto per lo staff di sala.

SPARECCHIA

Libera i tavoli da piatti e bicchieri velocemente. Raggiungono fino a 60 kg di carico, così sparecchiare non è più un compito gravoso per lo staff grazie all’aiuto dei CEI Robot.

Con CEI Robot lo staff lavora meglio e i clienti si divertono. Sei pronto ad accogliere CEI Robot nel tuo locale?

