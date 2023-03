CEI Systems, la soluzione su misura per ogni attività

Da oltre 35 anni, CEI Systems è lo specialista del punto cassa. Dalle piccole e più semplici attività fino a quelle più complesse e articolate, CEI Systems offre soluzioni su misura per ciascuna di esse, in modo tale da far toccare con mano a tutti la qualità e l’efficienza dei suoi prodotti.

Ogni registratore di cassa CEI è progettato per rispondere alle reali esigenze di ciascun ambito lavorativo. La punta di diamante è il registratore di Cassa T15: disponibile con lo schermo da 10, 12 e 15 pollici si adatta a ogni contesto e per ogni diversa tipologia di attività. Inoltre, la gamma prevede tutta una serie di prodotti accessori integrabili con il punto cassa: per scoprire di più sulla gamma, è possibile inquadrare i qr code.

Da oltre 35 anni, CEI Systems è lo specialista del punto cassa

Il Totem, un prodotto innovativo e ricercato

Tra le ultime novità di CEI ritroviamo Il Totem: molto richiesto e ricercato, tale strumento permette un maggiore grado di interattività con i clienti. Impostando immagini e descrizioni direttamente dal suo portale, il Totem della CEI si adatta facilmente all’ambiente che lo circonda permettendo così ai clienti di entrare nel vivo dell'attività, a partire dalla selezione dei prodotti richiesti fino al momento dell’emissione dello scontrino per la gestione dei pagamenti, consentendo così ad essi di conoscere ampiamente l’offerta del vostro business, con facilità e rapidità. Inoltre, il Totem può essere associato anche ad altri prodotti della gamma per permettere di offrire diverse tipologie di pagamento dai contanti, al Pos e Satyspay.

Tra le ultime novità di Cei ritroviamo Il Totem: molto richiesto e ricercato

Tra le novità anche la nuova linea dei Robot di Servizio

I Robot: fortemente apprezzati durante la fiera Sigep a Rimini, grazie alle loro diverse funzionalità, sono un aiuto fondamentale nel business di ogni attività. La nuova linea di Robot di Servizio della CEI Systems unisce il futuro della ristorazione assieme alla storica affidabilità e qualità dei prodotti CEI. Conosciamoli da più vicino:

KettyBot

Con la visualizzazione degli annunci sul lato anteriore, Kettybot è un eccellente assistente per scopi di marketing e accoglienza clienti . Dalle dimensioni compatte, è la soluzione idonea anche per gli ambienti molto affollati e complessi. Grazie al suo sistema vocale AI e al suo schermo di 18,5 pollici, è un robot altamente collaborativo, partecipativo e interattivo .

Con la visualizzazione degli annunci sul lato anteriore, Kettybot è . Dalle dimensioni compatte, è la soluzione idonea anche per gli ambienti molto affollati e complessi. Grazie al suo sistema vocale AI e al suo schermo di 18,5 pollici, . BellaBot

Questo robot garantisce agli utenti un’esperienza di servizio davvero unica . Dal design accattivante e dalla interazione multi-modale questo Robot di Servizio sarà una vera e propria attrazione per la tua clientela. Con le sue due soluzioni Slam, sia visuale sia laser , unitamente ai suoi sensor 3d omnidirezionali, Bellabot riuscirà ad adattarsi agevolmente in qualsiasi tipo di scenario.

Questo robot . Dal design accattivante e dalla interazione multi-modale questo Robot di Servizio sarà una vera e propria attrazione per la tua clientela. , unitamente ai suoi sensor 3d omnidirezionali, Bellabot riuscirà ad adattarsi agevolmente in qualsiasi tipo di scenario. HolaBot

Da una capacità di trasporto di 60 Kg (120 lt) con i suoi 4 vassoi modulabili, con Holabot sarà possibile effettuare il servizio in modo rapido ed efficiente . Grazie alla sua funzione “cercapersone”, Holabot potrà essere richiamato facilmente per potergli assegnare nuovi compiti e mansioni.

Da una capacità di trasporto di 60 Kg (120 lt) con i suoi 4 vassoi modulabili, . Grazie alla sua funzione “cercapersone”, Holabot potrà essere richiamato facilmente per potergli assegnare nuovi compiti e mansioni. PuduBot 2

La caratteristica di questa tipologia di robot è relativa al suo display touchscreen tramite il quale sarà possibile assegnare a ogni vassoio specifico il tavolo di destinazione. Una volta definito ciò, il robot arriverà al tavolo indicato e sarà suo preciso compito impartire istruzioni ai commensali, interagendo con essi tramite il suo sistema vocale e indicando loro in quale vassoio sono presenti le loro pietanze. Dotato di un software di navigazione autonomo, Pudubot mappa accuratamente l’ambiente circostante. Questo robot presenta una duplice versione: a vassoio aperto e con display.

La nuova linea di Robot di Servizio della Cei Systems

Cei Systems - Sede centrale

Via Indipendenza, 9 b/c - 10095 Grugliasco (To)

Tel 011 4081448

cei@ceisystems.it