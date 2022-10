Menu, il gestionale che cresce con il ristorante

Menu è la soluzione gestionale di Passepartout dedicata al mondo della ristorazione. Un software studiato per rispondere con completezza alle esigenze di più tipologie di locale: ristoranti, pizzerie, bar, pub, enoteche, self-service, chioschi, ecc. L’aspetto più interessante per il ristoratore che sceglie per la prima volta di avvicinarsi alla tecnologia offerta da un software gestionale è la possibilità di attivare e pagare solo i moduli del programma che desidera utilizzare effettivamente.

In questo modo, le attività più piccole o meno abituate alla gestione digitale delle operazioni di sala e cucina possono sperimentare per la prima volta i vantaggi delle comande elettroniche e della pianta dei tavoli, riportante tutte le informazioni utili per il conto e le indicazioni sullo stato del servizio.

1/5 1/5 2/5 2/5 3/5 3/5 Menu 4/5 Kitchen Monitor 5/5 Previous Next

Partendo dalla gestione di sala, servizio e conto, il ristoratore può poi decidere di fare un passo in avanti e di portare la tecnologia digitale in cucina. Attraverso l’utilizzo di appositi monitor multimediali, ad esempio, è possibile utilizzare la funzionalità di Kitchen Monitor. Un supporto preziosissimo per chi realizza i piatti che, in questo modo, può seguire il reale ordine di arrivo delle comande e delle portate anche all’interno dello stesso tavolo. Il tutto in maniera chiara da schermo, con indicazione di eventuali extra e/o richieste particolari relative ad allergie o intolleranze. Gli stessi schermi possono essere utilizzati con un’interfaccia leggermente modificata per comunicare ai clienti in attesa del self-service o dell’asporto lo stato del loro ordine.

Chi poi ha necessità di gestire la consegna a domicilio, può contare sulle funzioni di food delivery. Un sistema completo di app per i clienti, capace di automatizzare del tutto la presa degli ordini online. Naturalmente dall’app collegata al gestionale è possibile ricevere il pagamento elettronico e inserire la comanda nel flusso degli ordini al tavolo, rispettando il corretto ordinamento e l’orario di consegna previsto.

In questo modo ogni ristoratore può semplificare la gestione delle più comuni attività svolte nel locale e avviare un piano di controllo dei costi e delle preferenze dei propri clienti, arrivando a definire menu con margini più ampi e realmente graditi dai propri ospiti.

Passepartout

via Consiglio dei Sessanta 99 - 47891 Dogana (Repubblica di San Marino)

Tel 800 414243