Pagamenti digitali facili, veloci e sicuri grazie a Rch Pay e Visa

A rendere facili e accessibili i pagamenti in store, in un mondo sempre più digitale e iperconnesso, ci ha pensato Rch, azienda impegnata da oltre 50 anni nel proporre soluzioni avanzate per la gestione del punto vendita. La nuova soluzione smart, che intende rivoluzionare il mondo dei pagamenti digitali, si chiama Rch Pay ed è un sistema di pagamento “tap to phone” che trasforma l’intera gamma di registratori telematici dell’azienda trevigiana in veri e propri Pos, in grado di accettare i pagamenti dei clienti su tutti i principali circuiti attraverso un semplice dispositivo Android.

Sicuro e utilizzabile ovunque, Rch Pay è scaricabile da Google Play Store e comunica con la cassa telematica Rch o Mct del punto vendita attraverso l’esclusiva App Rch PayBox. Non sono richiesti complementi hardware aggiuntivi, poiché sono sufficienti uno smartphone o un tablet Android per consentire pagamenti contactless immediati e sicuri su tutti i più importanti circuiti internazionali.

Rch Pay

Tra gli aspetti che fanno di Rch Pay una soluzione evoluta per rispondere alle esigenze degli esercenti, oltre a liberare il punto cassa da congegni diversi dal registratore, c’è anche il fatto che non prevede costi di attivazione o onerosi canoni di abbonamento. La sua diffusione incontra così anche le più moderne esigenze di pagamento da parte dei consumatori, sempre più inclini a utilizzare i pagamenti elettronici per i loro acquisti.

Rch Pay

Lo sviluppo di Rch Pay nasce dalla collaborazione fra circuito Visa e Rch, avvalendosi degli standard di sicurezza del network Visa. La tecnologia tap to phone, per i pagamenti digitali su dispositivi Android, rappresenta infatti per Visa una leva importante per rendere i pagamenti digitali sempre più alla portata di negozi e piccole-medie imprese, grazie alla semplicità d’uso e ai costi ridotti: caratteristiche che hanno contribuito all’affermazione del nuovo standard nel mercato dei pagamenti, come confermano un centinaio di implementazioni in Europa, con oltre 130mila commercianti attivi.

Il software di accettazione delle transazioni, fornito da partner certificati dai circuiti di pagamento, abbinato alla funzionalità contactless, garantisce dunque la massima sicurezza di Rch Pay. Per informazioni: www.rch.it/servizi/pagamenti-digitali/rch-pay/.

