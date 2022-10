La ristorazione è sempre più digitale con le soluzioni Zucchetti

Il settore della ristorazione ha compiuto un grande salto in avanti negli ultimi mesi sul fronte dell’automazione dei processi e dell’ampliamento dei servizi, anche grazie a soluzioni tecnologiche di ultima generazione che consentono non solo di tenere sotto controllo gli aspetti operativi, contabili e fiscali, ma anche di rendere sempre più interattivo il rapporto con i clienti.

Il punto di partenza è sicuramente un ottimo software gestionale, ad esempio Il Conto, Posby, Tilby, Zmenu e TCPOS: queste applicazioni targate Zucchetti sono ideali sia per i singoli punti vendita che per catene di varie dimensioni, oltre che per la gestione amministrativa, per prenotazioni, gestione dei tavoli, delle comande e dei pagamenti. I loro punti di forza sono da un lato l’innovazione, che le rende utilizzabili da diversi device e compatibili con differenti sistemi operativi, dall’altro l’estrema facilità di utilizzo, tramite interfacce grafiche e user experience ottimizzate che consentono di accedere alle diverse funzionalità in modo veloce e intuitivo.

Un altro elemento fondamentale per il successo dell’attività è dotarsi di strumenti che consentano un dialogo diretto con il cliente mediante la tecnologia mobile. Diventa quindi strategico ricorrere ad app o web app per il self ordering e il delivery, come ALVòLO e Strooka, che migliorano notevolmente il servizio all’utente finale in termini di puntualità e precisione nelle ordinazioni.

L’integrazione di queste applicazioni digitali con i gestionali Zucchetti permette non solo di generare flussi corretti da destinare alla contabilità, ma anche di analizzare i dati in modo dinamico per generare utili statistiche e ottimizzare la propria attività commerciale, nonché la propria marginalità.

Con questa finalità è nata anche Business Coach, la nuova app di Zucchetti che si ispira ai “fitness tracker”, ma che è focalizzata sui dati di business alimentati dalle casse. In sintesi, il ristoratore imposta i suoi obiettivi di vendita e di performance e poi analizza le informazioni generate dal sistema gestionale per verificare immediatamente se i risultati sono in linea con le aspettative, con la stessa app che fornisce suggerimenti e statistiche per prendere le decisioni più opportune.

