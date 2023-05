Arexons con il marchio Fulcron in fiera con i detergenti lavastoviglie professionali

Arexons, azienda italiana da quasi 100 anni leader nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria, presente per la prima volta con il brand Fulcron all'edizione 2023 della kermesse milanese Issa Pulire, che recentemente ha fatto il suo ingresso nel canale Horeca.

«Il brand, che da oltre 30 anni produce prodotti professionali per la cura e la pulizia della casa, dell’officina, dell’industria, offre oggi una completa gamma di prodotti di alta qualità - spiegano Antonio Sinigaglia e Giuliano Giordano Barberis, rispettivamente brand e product marketing manager e direttore commerciale di Arexons - pensata per il mondo professionale Horeca con l’obiettivo di rendere i locali cucina, sala e servizi puliti, disinfettati e sicuri. La gamma Fulcron per il canale Horeca comprende diverse soluzioni per la pulizia e sanificazione degli ambienti, delle superfici e delle mani: Fulcron Super Sgrassatori, Fulcron Specialties, Fulcron Disinfettanti e Igienizzanti, Fulcron Lavamani e Fulcron Detergenti Lavastoviglie Professionali con prodotti professionali per la pulizia a mano o con lavastoviglie professionali». La nuova offerta è costituita da: Detergente Piatti per lavaggio manuale nei formati da 1 e 5l, Detergente Lavastoviglie nei formati 5 e 20 l, Brillantante Lavastoviglie nei formati 5 e 10 l, Disincrostante per lavastoviglie nel formato 5l e Detergente Lavabar specifico per bicchieri e piccole stoviglie nel formato 5l.

Antonio Sinigaglia e Giuliano Giordano Barberis di Arexons

La gamma di detergenti Lavapavimenti Fulcron proposta da Arexons

Tra le altre novità presentate alla kermesse milanese anche la gamma di detergenti Lavapavimenti per la pulizia e la protezione di ogni tipo di pavimento, sempre a marchio Fulcron. Si tratta di un’ampia linea di prodotti specifici dalle formulazioni innovative e professionali in grado di coprire ogni esigenza di pulizia dei pavimenti, al tempo stesso garantendo l’elevata qualità della performance che da sempre contraddistingue l’offerta Fulcron. La gamma Fulcron detergenti Lavapavimenti è disponibile presso canali Horeca, nelle Gdo e Gds, oltre che nella distribuzione ferramenta e online.

La gamma di detergenti Lavapavimenti a marchio Fulcron

«Sin dalla sua nascita, il marchio Fulcron è sinonimo di garanzia di risultati eccellenti. Per questo motivo non abbiamo mai smesso di ampliare la nostra offerta di prodotti per il mondo professionale ma anche per il privato esigente di alte prestazioni, e di investire nella ricerca di formulazioni al passo con i tempi e sempre più sostenibili. Con l’ingresso dei nuovi lavapavimenti nella famiglia del brand, Fulcron riafferma ancora una volta la nostra mission aziendale: la manutenzione come difesa del valore dei beni affinché conservino sempre nel tempo funzionalità ed efficienza» - ha dichiarato Mario Patrick Parenti, amministratore delegato di Arexons.

A Issa Pulire 2023 anche la linea disinfettanti Fulcron di Arexons

Tra i prodotti in focus anche la linea disinfettanti Fulcron che offre prestazioni professionali di alto livello, appositamente studiata per la disinfezione e la pulizia delle superfici di tutti gli ambiti: domestico, sanitario e professionale, andando così a rispondere alle nuove esigenze ed abitudini di pulizia dei consumatori, oggi sempre più attenti alla disinfezione di tutti gli ambienti della vita quotidiana, da quelli casalinghi a quelli lavorativi. I nuovi disinfettanti, disponibili nei nuovi formati che vanno da 400ml a 5L, vanno ad arricchire l’ampia offerta a marchio Fulcron di Arexons, che ora si completa con quattro nuovi prodotti specifici, i quali sono stati riformulati per offrire prestazioni sempre più professionali ottenendo anche la registrazione di presidio medico chirurgico e sono adatti al mondo alimentare essendo idonei Haccp. In occasione del rinnovo della linea, Fulcron ha introdotto uno speciale packaging dal colore bianco, che mette in evidenza le informazioni tecniche e le certificazioni ottenute dai prodotti con uno styling al passo con i tempi, pur mantenendo tutta la riconoscibilità dell'iconico logo Fulcron.

