Allegrini in campo con l’Associazione Calcio Monza

Allegrini Spa, azienda chimica specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l’hotellerie, riconferma la partnership con l’Associazione Calcio Monza per la stagione 2021-2022. «La determinazione e la volontà di crescere insieme sono due carte vincenti nello sport così come in azienda. Gioco di squadra e sana competizione unitamente alla crescita dei giovani talenti sono valori in cui Allegrini crede fermamente da sempre e l’AC Monza li rappresenta al meglio», ha affermato Maurizio Allegrini, amministratore delegato di Allegrini.

La squadra dell'AC Monza in campo con Allegrini

«Il rinnovo di un gruppo importante come Allegrini in veste di main partner - ha commentato Adriano Galliani, amministratore delegato dell’AC Monza - dimostra quanto il progetto dell’AC Monza sia credibile e vincente. L’obiettivo della società è quello di continuare a crescere dentro e fuori dal campo attraverso i valori condivisi con le aziende partner. Per questo motivo Allegrini è una realtà perfetta in quanto italiana e alla continua ricerca dell’eccellenza».

I giovani sono l’asset strategico su cui l’azienda sta puntando sempre di più negli ultimi anni: oltre la metà dei collaboratori sono under 40 e sono in forte crescita le assunzioni di nuovi talenti che sappiano porsi e raggiungere obiettivi ambiziosi e lungimiranti. A consolidare la partnership tra Allegrini e I’AC Monza è inoltre la stretta vicinanza territoriale: grazie alle regolamentazioni attualmente in vigore, collaboratori e clienti dell’azienda possono assistere live alle partite e alle iniziative con entusiasmo per portare fuori dai confini aziendali i valori di unione, passione e condivisione.

