Amuchina Professional garantisce un lavaggio sicuro ed eco-friendly

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 11:30

N

Amuchina Detergente Lavastoviglie e Amuchina Brillantante Neutro

Amuchina Detergente Lavastoviglie



Amuchina Brillantante Neutro



el settore della ristorazione e dell’accoglienza è necessario mantenere un elevato livello di igienizzazione.propone unaaccuratamente studiati per esercitare una profonda azione igienizzante, anche a basse temperature e nel rispetto dell’ambiente.Disponibile in due diverse formulazioni pensate per acque con durezza fino a 32°F e fino a 45°F, privo di Edta (acido etilendiamminotetraacetico), cloro e fosfati, è caratterizzato da uned è adatto per. Garantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di piatti, bicchieri e stoviglie in genere e risulta compatibile con tutte le macchine lavastoviglie. Inoltre, la formula concentrata adgarantisce una totale e, assicurando igiene e pulizia professionali in presenza di acque dolci o a media ed elevata durezza. Amuchina Detergente Lavastoviglie esercita una forte azione igienizzante, smacchiante, detergente e saponificante a schiuma controllata. Evita la formazione di incrostazioni calcaree preservando le parti metalliche della macchina. Per una rimozione efficace dello sporco e una maggiore salvaguardia ambientale si raccomanda di attenersi ai dosaggi indicati in etichetta. Ad ogni modo, le quantità da dosare dipendono dal grado e dal genere di sporco, dai tipi di macchina lavastoviglie e stoviglie.È un additivo ad alta concentrazione studiato per assicurare un’a pH neutro. La sua formula, altamente concentrata a base dia bassa schiumosità, permette disulle stoviglie. Il prodotto garantisce risultati professionali nel lavaggio meccanico di stoviglie con acque caratterizzate da una bassa presenza di sali insolubili.Per informazioni: www.amuchina.it