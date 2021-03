Con Samsung WindFree Pure 1.0, addio a polveri sottili e batteri

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 10:10

Il filtro Pm 1.0 è in grado di eliminare determinati tipi di batteri catturati mediante un precipitatore elettrostatico

Aria più pulita e salubre, sia in estate che in inverno

Una caratteristica unica di WindFree Pure 1.0 è rappresentata dalla funzione Freeze Wash, che consente di pulire l'unità

lancia, il nuovo modello di. La novità del nuovo nato dellaè la dotazione delper la purificazione dell'aria, in grado di filtrare particelle di polvere fino a 0,3 μm e diutilizzando un caricatore elettrostatico, assicurando così un'aria più pulita e salubre. Il filtro è inoltre in grado dicatturati mediante un. Le sue prestazioni in termini di sterilizzazione sono state convalidate dall'ente di certificazione britannico Intertek che ha stabilito infatti che il filtro è in grado disottoposti al test. Il filtro PM1.0 è inoltre semilavabile e offre il vantaggio di provvedere a fornire un', risparmiando sui costi di manutenzione aggiuntivi per la sua sostituzione.Un'altra caratteristica unica di WindFree Pure 1.0 è rappresentata dalla, che consente di. Grazie a questa funzione, lo scambiatore di calore dell'unità interna viene raffreddato a -15°C, ricoprendosi di brina. Selezionando la modalità di sbrinamento, il ghiaccio, sciogliendosi, elimina i batteri presenti all'interno dello scambiatore di calore.«Lo scorso anno - ha ricordato, head of Air conditioning business Samsung Italy - abbiamo registrato una crescente preoccupazione relativa alle conseguenze negative dell'inquinamento e dell'aria insalubre e questo ha contribuito a un aumento della domanda di uninterno nelle abitazioni. Nel 2020, con l'introduzione deidell'aria per, anche di dimensioni ridotte, abbiamo risposto al mercato e alle sue esigenze, e siamo particolarmente orgogliosi di annunciare il lancio di WindFree Pure 1.0, perché con questo prodotto testimoniamo la nostra capacità di offrire anche ai nostri clienti residenziali una soluzione che garantisca un'aria più pulita e salubre, sia in estate che in inverno».Il modello WindFree Pure 1.0 dispone di un nuovo display avanzato che consente difacilmente laall’interno dell’ambiente. Il sensore laser posto sul display misura lepresenti. La qualità dell'aria viene indicata sul display in base alla concentrazione più elevata misurata. Qualità dell'aria che può essere monitorata continuamente anche tramite l'. Anche quando l'unità è spenta, il sensore laser è infatti in grado di registrare in ogni momento la qualità dell'aria all'interno dell’ambiente. Quando l'inquinamento atmosferico raggiunge il livello "elevato" o "molto elevato", viene inviata una notifica direttamente sullo smartphone.WindFree Pure 1.0 vanta la, studiata e realizzata per: grazie a migliaia di microfori, i prodotti che integrano WindFree distribuiscono l’aria delicatamente, silenziosamente e uniformemente negli spazi,e creando un, per garantire un benessere totale.Per informazioni: www.samsung.com