Vortice, arriva il nuovo dispenser: automatico e facile da installare

Il Dispenser S&G di Vortice

Le caratteristiche del prodotto

Un esempio di installazione

ovità in casa, gruppo multinazionale che opera in oltre 90 paesi nel mondo nei settori della ventilazione residenziale, commerciale e industriale e del trattamento dell’aria in generale. Il catalogo dei prodotti accoglie: un dispenser elettrico di sapone o gel che dimostra il costante e continuo rispetto dell'azienda per il benessere delle persone e per l'ambiente.Facili dae da, i dispenser Vortice sono adatti anche a un utilizzograzie alla robustezza e affidabilità che contraddistingue da sempre i prodotti dell'azienda. Il funzionamento automatico è generato da una infrarossi che rileva la presenza delle mani nell’area sottostante il prodotto avviando l’erogazione del sapone liquido o del gel senza dover toccare nulla e garantendo così la massimaLa dose di sapone liquido o del gel erogata può essere regolata, così da evitare. In ogni caso, in dotazione è prevista anche una vaschetta di raccolta gocce.