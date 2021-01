Con Depuro Pro Evo, Vortice sanifica l’aria dei locali e mette in sicurezza la clientela

Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 10:59

Depuro Pro Evo di Vortice: l'azione filtrante trattiene il 99,995% delle goccioline microscopiche prodotte da tosse o starnuti

ha costretto il mondo Horeca a riprogettare i propri ambienti concentrando gli sforzi su. E laè una delle principali problematiche da affrontare per fare in modo che le persone riprendano con serenità a. Un’aria costantemente pulita e pura è quindi sinonimo diUncomeha messo in campo tutta la sua esperienza per mettere al sicuro gli esercenti e la loro clientela. Ha realizzato la nuova gamma diche abbina a una comprovata efficace azione didell’aria trattata, anche un’elevatissima. Attraverso la tecnologia della fotocatalisi, utilizzata dallanei vettori spaziali per sanificare l’aria, si interviene in maniera attiva sull’ariaL’azione sanificante è quindi demandata al, la cui efficacia nei confronti del Covid-19 è certificata dalle prove condotte dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” dell’Università degli Studi di Milano. Le prove condotte hanno dimostrato come ladel modulo di fotocatalisi adottato negli apparecchi Depuro Pro Evo uccide rapidamente le particelle virali eventualmente presenti nell’aria, assicurando così laL’azione filtrante si basa invece su una coppia di filtri assoluti Hepa H14, capaci di trattenere la pressoché totalità (99,995 %) del microparticolato e delleprodotte da tosse o starnuti e che agiscono come vettori del virus.I Depuro Pro Evo di Vorticee sono raccomandati perlocali di superficie fino a 135-150 mq (estensioni maggiori richiedono tempi di sanificazione più lunghi).Questa nuova gamma è il risultato di accurati studi che rientrano nellombarda indirizzato a individuare soluzioni capaci di migliorare la qualità dell’aria indoor per contrastare i pericoli per la nostra salute derivanti dall’inquinamento, dagli allergeni e dagli agenti patogeni, quali batteri e virus.Per informazioni: www.vortice.it