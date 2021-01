Divina La San Marco, la macchina per caffè del secolo

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 19:02

, azienda di Gradisca d’Isonzo (Go) al vertice tra i costruttori di, ha celebrato ildalla fondazione presentando, il nuovodi alta gamma dedicato ai professionisti del caffè. La macchina ha fatto il suo debutto internazionale il 21 gennaio, in occasione di un evento digitale organizzato dall’azienda e trasmesso online in tutto il mondo.Grazie alle sue funzionalità avanzate, ambisce a diventare il nuovo punto di riferimento per l’. La grande novità è data dalla possibilità, che viene data all’utente, di scegliere profili di temperatura e di pressione personalizzati durante tutte le fasi di estrazione del caffè . Ciò consente all’operatore di controllare, passo dopo passo, tutti ie il profilo sensoriale del prodotto in tazza , valorizzando al meglio le caratteristiche di ogni miscela o monorigine utilizzata.«Siamo partiti da una semplice domanda - spiega, ceo La San Marco - come fare per riprodurre in una macchina elettronica il tanto apprezzato profilo di estrazione tipico delle nostre macchine a leva? Abbiamo sviluppato un nuovoche consente al barista, in modo semplice e intuitivo, di programmare ile la curva di temperatura desiderati e didurante l’erogazione. Abbiamo poi pensato che potevamo fare ancora di meglio. E così abbiamo deciso di dare all’operatore la possibilità didiversi, o addirittura cimentarsi nella programmazione di nuovi profili inediti e personalizzati».Divina è proposta nellaerogatori e in tre diverse varianti:concon profilatura dellacon scambiatori di calore. In abbinamento alla macchina, La San Marco propone una serie di, come le lance vapore a regolazione continua e cold touch, lo scaldatazze elettrico e il modulo per laper la programmazione e il controllo a distanza delle condizioni operative della macchina attraverso l’app proprietaria La San Marco.Grazie a soluzioni di efficientamento energetico implementate in fase di progettazione, la nuova Divina La San Marco consente di ottenere, a parità di condizioni operative, unarispetto agli altri modelli elettronici meno sofisticati. Nello specifico, sono state adottate soluzioni per, preriscaldare l'acqua all'ingresso sfruttando il raffreddamento del motore della pompa e minimizzare le superfici calde esposte all’interno della macchina.Il design è firmato da, già al fianco di La San Marco per i. «Con Divina – racconta- abbiamo voluto coniugare i concetti di eleganza, tradizione e leggerezza. Le linee sono scolpite e importanti, ma leggere e pulite al tempo stesso., in grado di adattarsi a tipologie di locali molto diversi tra di loro, dal bar al grande hotel». Tra i dettagli spiccano il nuovo, che racchiude tutte le funzioni della macchina, e il sistema di, che contorna i profili del ripiano scaldatazze e crea una scenografia di grande effetto nella zona di lavoro.Per il nuovo modello elettronico La San Marco propone una serie diin abbinamento con le superfici in nero opaco. Dal più classico, fino alle varianti più sportive e caratterizzantiPer informazioni: www.lasanmarco.com