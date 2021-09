La sostenibilità in pratica: Rational vince il premio GreenMLA

Alla fine di luglio, Peter Wiedemann, technology executive, e Robert Munday, executive vice president marketing & customer solutions di Rational, hanno ritirato il Green Management & Leadership Award (GreenMLA).

Da sinistra, Bertram Lohmüller, Rober Munday, Peter Wiedemann, Rolf Pfeiffer

Formazione continua e attenzione alla sostenibilità i meriti riconosciuti dal premio

Con questo riconoscimento, Rational ha dimostrato che aspetti come l'ambiente, il sociale e lo sviluppo dei dipendenti giocano un ruolo fondamentale e misurabile nelle decisioni aziendali e nello sviluppo dei prodotti. Il premio GreenMLA si basa infatti sulla valutazione di un questionario che prende in considerazione, tra le altre cose, gli obiettivi strategici sostenibili, la formazione continua dei dipendenti e l'impegno nelle questioni sociali, economiche e ambientali. Il premio è stato consegnato dal professore Bertram Lohmüller e dal professore emerito Rolf Pfeiffer, entrambi della Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH, con le parole: «Siete molto ben posizionati nei campi dell'IMLead Heptathlon. Avete i migliori presupposti per dare forma alla sostenibilità».

Dai sistemi di cottura un aiuto all'ambiente

In modo particolare, i sistemi di cottura iCombi e iVario di Rational si sono distinti per l'ergonomia, il risparmio energetico, i prodotti per la pulizia privi di fosfati e il ciclo di vita dei prodotti. Ma anche il lavoro indipendente di Rational è stato evidenziato. «Siamo lieti che il nostro impegno per la sostenibilità sia un successo misurabile. Ma sappiamo anche che ci sono ancora abbastanza campi d'azione in cui possiamo migliorare», ha affermato Wiedemann. Per Munday la sostenibilità sta diventando sempre più un fattore di differenziazione per i clienti: «Sempre più clienti si dimostrano realmente interessati al nostro nostro comportamento in termini di attenzione e rispetto all’ambiente e noi possiamo fornire risposte sotto forma di dati precisi».